Nowa taryfa za prąd później! Rząd przesuwa termin, czeka na niższe ceny energii

Rząd planuje przesunąć start nowych taryf energii z lipca na październik 2025 roku. Powód? Lepsze warunki na rynku hurtowym dają szansę na niższe ceny prądu dla gospodarstw domowych. To może oznaczać realne oszczędności – ale trzeba będzie poczekać.

Rząd chce opóźnić wejście w życie nowych taryf energii elektrycznej z 1 lipca na 1 października 2025 roku. Zmiana ma umożliwić dostosowanie cen do korzystniejszej sytuacji na rynku hurtowym, co może przełożyć się na niższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych. To część szerszego planu walki z kosztami życia, ale decyzja wywołuje też pytania o stabilność systemu energetycznego.

Ceny prądu z szansą na spadek – ale później

Rząd planuje przyjąć w drugim kwartale 2025 roku projekt nowelizacji przepisów dotyczących taryf energii elektrycznej. Zgodnie z propozycją zawartą w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, nowe regulacje miałyby wejść w życie nie 1 lipca bieżącego roku, jak pierwotnie zakładano, lecz dopiero 1 października 2025 roku. Zmiana terminu ma na celu dostosowanie systemu taryfowego do obecnych uwarunkowań rynkowych oraz stworzenie możliwości wdrożenia rozwiązań korzystniejszych dla odbiorców energii.

Jak wskazano w uzasadnieniu do planowanej nowelizacji, przesunięcie terminu obowiązywania nowych taryf ma umożliwić obniżenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2025 roku. Rząd zakłada, że dodatkowy czas pozwoli nie tylko na dokładniejsze przygotowanie systemu do zmian, ale również na podjęcie działań mających na celu złagodzenie skutków ewentualnych podwyżek.

Dlaczego październik, a nie lipiec? Rząd tłumaczy

"Podstawową zmianą, którą proponuje się wprowadzić do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej jest wskazanie jako rozpoczęcie obowiązywania zmienionych w taryfach cen energii elektrycznej na dzień 1 października 2025 r. w miejsce obecnie wskazanej w ustawie daty 1 lipca 2025 r." - wskazuje się w wykazie.

Według obecnego stanu prawnego sprzedawcy pełniący funkcję sprzedawców z urzędu są zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę stosowanych taryf dla gospodarstw domowych na II poł. 2025 r. celem skorzystania z aktualnie stabilnej sytuacji na rynku hurtowym i obniżenie cen dla gospodarstw domowych w II poł. 2025 r.

"Aktualne warunki kształtowanie się cen na rynkach hurtowych energii elektrycznej (400-500 zł/MWh) wskazują na przestrzeń do obniżenia cen w taryfach dla energii elektrycznej sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu dla gospodarstw domowych. Przesunięcie terminu wejścia w życie zmienionych taryf dla energii elektrycznej pozwoli na pełniejsze odzwierciedlenie warunków rynkowych w tych taryfach" - czytamy dalej.

URE i sprzedawcy energii – zmiany techniczne w tle decyzji

Dodatkowo projekt przewiduje zmiany w obowiązujących przepisach, które zapewnią techniczną możliwość realizacji tego rozwiązania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedsiębiorstwa energetyczne - sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu na rynku energii elektrycznej, podano także.