Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]

Funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. W największych miejscowościach nowe świadczenie wyniesie 1800 zł.

Świadczenie mieszkaniowe w Służbie Więziennej - projekt

Do konsultacji i uzgodnień został skierowany projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Zgodnie z założeniami nowej ustawy funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają prawo do wypłacanego co miesiąc świadczenia mieszkaniowego. Będzie ono miało formę ryczałtu, a jego wysokość ma być uzależniona od miejsca pełnienia przez nich służby.

Świadczenie mieszkaniowe:

• nie będzie zależało od stanu posiadania mieszkania, domu (z wyjątkiem uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobu Służby Więziennej bądź niezwrócenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego);

• będzie przysługiwało każdemu z małżonków będących funkcjonariuszami Służby Więziennej,

• nie będzie również różnicowało funkcjonariuszy w zależności od ich stażu służbowego.

„Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać funkcjonariuszowi, któremu nie przydzielono w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, albo który zwróci albo opróżni ten lokal mieszkalny bądź kwaterę tymczasową. Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać także funkcjonariuszom powołanym na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej albo przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, którym przydzielono kwaterę tymczasową w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej” – podano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Świadczenie nie będzie wypłacane funkcjonariuszom za okres korzystania z urlopu bezpłatnego (z wyłączeniem urlopu wychowawczego), przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia albo tymczasowego aresztowania oraz kursu przygotowawczego - proporcjonalnie do tych okresów.

Ile wyniesie świadczenie mieszkaniowe w Służbie Więziennej?

Wysokość świadczenia mieszkaniowego ustalana będzie kwotowo jako iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego ustalonego dla jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę, wskazanej w rozkazie personalnym albo decyzji personalnej.

Wysokość stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Resort Sprawiedliwości planuje, iż stawka podstawowa wyniesie 600 zł, a mnożniki będą się kształtować na poziomie:

1) dla miasta stołecznego Warszawy – 3;

2) dla miast, w których znajdują się siedziby wojewodów lub marszałków województw – 2,5;

3) dla miast na prawach powiatu oraz miast, w których znajdują się siedziby władz powiatów – 2;

4) dla pozostałych miejscowości – 1,5.

Proponowane świadczenie mieszkaniowe będzie zatem wynosić dla funkcjonariuszy pełniących służbę:

1) w mieście stołecznym Warszawa – 1 800,00 zł;

2) w miastach, w których znajdują się siedziby wojewodów lub marszałków województw – 1 500,00 zł;

3) w miastach na prawach powiatu oraz miastach, w których znajdują się siedziby władz powiatów – 1 200,00 zł;

4) w pozostałych miejscowości – 900,00 zł.

Projekt zakłada też wygaszenie dotychczasowych form wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej m.in. pomocy finansowej na zakup lokalu.

Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.