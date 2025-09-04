REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]

Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 12:44
[Data aktualizacji 04 września 2025, 16:01]
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW
Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. W największych miejscowościach nowe świadczenie wyniesie 1800 zł.

Świadczenie mieszkaniowe w Służbie Więziennej - projekt

Do konsultacji i uzgodnień został skierowany projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Zgodnie z założeniami nowej ustawy funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają prawo do wypłacanego co miesiąc świadczenia mieszkaniowego. Będzie ono miało formę ryczałtu, a jego wysokość ma być uzależniona od miejsca pełnienia przez nich służby.

REKLAMA

Świadczenie mieszkaniowe:

• nie będzie zależało od stanu posiadania mieszkania, domu (z wyjątkiem uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobu Służby Więziennej bądź niezwrócenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego);

• będzie przysługiwało każdemu z małżonków będących funkcjonariuszami Służby Więziennej,

• nie będzie również różnicowało funkcjonariuszy w zależności od ich stażu służbowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

„Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać funkcjonariuszowi, któremu nie przydzielono w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, albo który zwróci albo opróżni ten lokal mieszkalny bądź kwaterę tymczasową. Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać także funkcjonariuszom powołanym na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej albo przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, którym przydzielono kwaterę tymczasową w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej” – podano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Świadczenie nie będzie wypłacane funkcjonariuszom za okres korzystania z urlopu bezpłatnego (z wyłączeniem urlopu wychowawczego), przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia albo tymczasowego aresztowania oraz kursu przygotowawczego - proporcjonalnie do tych okresów.

Ile wyniesie świadczenie mieszkaniowe w Służbie Więziennej?

Wysokość świadczenia mieszkaniowego ustalana będzie kwotowo jako iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego ustalonego dla jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę, wskazanej w rozkazie personalnym albo decyzji personalnej.

Wysokość stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Resort Sprawiedliwości planuje, iż stawka podstawowa wyniesie 600 zł, a mnożniki będą się kształtować na poziomie:

1) dla miasta stołecznego Warszawy – 3;

2) dla miast, w których znajdują się siedziby wojewodów lub marszałków województw – 2,5;

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

3) dla miast na prawach powiatu oraz miast, w których znajdują się siedziby władz powiatów – 2;

4) dla pozostałych miejscowości – 1,5.

Proponowane świadczenie mieszkaniowe będzie zatem wynosić dla funkcjonariuszy pełniących służbę:

1) w mieście stołecznym Warszawa – 1 800,00 zł;

2) w miastach, w których znajdują się siedziby wojewodów lub marszałków województw – 1 500,00 zł;

3) w miastach na prawach powiatu oraz miastach, w których znajdują się siedziby władz powiatów – 1 200,00 zł;

4) w pozostałych miejscowości – 900,00 zł.

Projekt zakłada też wygaszenie dotychczasowych form wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej m.in. pomocy finansowej na zakup lokalu.

Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.

Powiązane
Podwyżki dla lekarzy sądowych. Od 1 stycznia 2026 r. stawki za zaświadczenia pójdą w górę
Podwyżki dla lekarzy sądowych. Od 1 stycznia 2026 r. stawki za zaświadczenia pójdą w górę
Wybór ławników. Jakie zadania ma gmina?
Wybór ławników. Jakie zadania ma gmina?
Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 900 do 1800 zł świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW [PROJEKT]
04 wrz 2025

Funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość będzie uzależniona od miejsca pełnienia służby. W największych miejscowościach nowe świadczenie wyniesie 1800 zł.
Niestety podwyżka emerytur i rent w 2026 r. będzie niższa niż zapowiadana
04 wrz 2025

Budżet na 2026 r. przeznacza 22 mld zł na waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń emerytalnych i rentowych będą niższe niż zapowiadane.
Wybór ławników. Jakie zadania ma gmina?
04 wrz 2025

Wybór ławników do sądów rejonowych i okręgowych należy wyłącznie do kompetencji rad gmin. Zakres ich odpowiedzialności w tym zakresie jest uzależniony od właściwości sądów, do których ławnicy są powoływani.
Czy w JST warto przyjąć wewnętrzną politykę AI?
04 wrz 2025

Coraz więcej samorządów w Polsce rozważa przyjęcie dokumentu określającego zasady korzystania ze sztucznej inteligencji – tzw. wewnętrznej polityki AI. Czy to dobre rozwiązanie? Co powinien zawierać taki dokument?

REKLAMA

Od września 2025 r. niższe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania turnusów z PFRON
02 wrz 2025

W II kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł. I właśnie ta kwota ma znaczenie przy obliczaniu aktualnej kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Jakie kryteria dochodowe obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie?
Czym jest IOSKU? ZUS udostępnił informacje za 2024 rok
01 wrz 2025

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego za 2024 rok. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS. Łącznie przekazał prawie 24 mln informacji.
Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi
28 sie 2025

Na kilkunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim pojawiły się czerwone flagi. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne oraz zakwit sinic.
Polska kolej w ofensywie inwestycyjnej dzięki miliardom z KPO
28 sie 2025

Setki kilometrów modernizowanych torów i sieci trakcyjnej, nowe stacje i przystanki, zaawansowane technologie sterowania ruchem, bezkolizyjne skrzyżowania i lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy od dziesięcioleci program inwestycyjny.

REKLAMA

Na wypadek wojny, suszy i pożaru obowiązek posiadania elastycznych zbiorników na wodę. Przepisy o ochronie ludności cywilnej
27 sie 2025

Będzie nowy obowiązek posiadania elastycznych zbiorników na wodę w każdej gminie. Wprowadzają go przepisy o ochronie ludności cywilnej. Chodzi tu o zabezpieczenie w razie wojny, suszy czy pożarów.
Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł
25 sie 2025

Mikrogranty dla seniorów to program wsparcia dla łodzian w wieku 60+. Starsi mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5tys. z dofinansowania z budżetu miasta. Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 8 września.

REKLAMA