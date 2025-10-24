rozwiń >

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD245). Chodzi o podwyższenie maksymalnego poziomu wynagradzania zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania.

REKLAMA

REKLAMA

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych

Z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że rozporządzenie to uwzględnia kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z uwzględnieniem projektu ustawy budżetowej na 2026 r. Dla przypomnienia – projekt ustawy budżetowej na 2026 r. zakłada podwyższenie tejże kwoty o 3 proc.

Wysokość kwoty bazowej od 1 stycznia 2026 r.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe od 1 stycznia 2026 r. – zgodnie z planowanym projektem rozporządzenia – miałaby wzrosnąć do 1 935,26 zł. Aktualna kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 878,89 zł. Oznacza to wzrost o 56,37 zł, co przekłada się na wyżej już wspominane – i zakładane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 r. – 3 proc. zwiększenie.

Maksymalne limity wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 r.

Zwiększenie kwoty bazowej spowoduje także wzrost limitu maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Jak wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych rządu, kwoty zostały ustalone w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21 674,91 zł.

REKLAMA

Podstawa prawna art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z 2024 r. poz. 123).

Polecamy: Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania oraz Kalendarz na 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podwyżki dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

W projekcie uwzględnione będzie także podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zdaniem projektodawców – zwiększenie to uatrakcyjni możliwość zatrudnienia w jednostkach samorządowych. Jak sami zauważyli, stawki te nie są obecnie konkurencyjne. „Mimo samodzielnego kształtowania wynagrodzeń w regulaminach wynagradzania przez pracodawców samorządowych, pracownicy samorządowi zgłaszają potrzebę poprawienia ich sytuacji płacowej, podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania, bowiem obowiązujące stawki są mało atrakcyjne dla pracowników poszukujących pracy i nie są konkurencyjne w porównaniu z innymi jednostkami spoza sfery samorządowej, co jest podkreślane przez stronę samorządową reprezentowaną w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” – wskazano w informacjach uzasadniających powstanie projektu rozporządzenia. W założeniach projektu zaproponowano wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach o ok. 3 proc., gdyż, jak wskazano, tyle ile będzie wynosić przewidywany w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (103,0 proc.) w 2026 r.

Podwyżki dla samorządowców (z wyrównaniem?) od 1 stycznia 2026 r.

Zaproponowano, by kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określone w załącznikach nr 1 i 2 do projektowanego rozporządzenia, miały zastosowanie do wynagrodzeń oraz dodatków należnych od dnia 1 stycznia 2026 r. Projekt przewiduje także, że kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określone w I. Tabeli w załączniku nr 3 do zmienianego rozporządzenia w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

Kto odpowiada za projekt?

Organem odpowiedzialnym za projekt jest resort rodziny i pracy. Za opracowanie projektu odpowiedzialna jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2026 r. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.