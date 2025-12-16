13 mld zł na program modernizacji służb MSWiA w latach 2026-2029. Większość na inwestycje budowlane, sprzęt oraz nowe etaty w Policji, Straży Granicznej i PSP
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 grudnia 2025 r. ustawę wprowadzającą program modernizacji służb MSWiA na lata 2026-2029. Zakłada ona przekazanie na ten cel 13 mld zł. Do Policji trafi 7,3 mld zł, z czego największa część zostanie przeznaczona na inwestycje budowlane i remonty.
Zakres programu obejmuje realizację inwestycji budowlanych i remontów, zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz informatyki i łączności, zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego funkcjonariuszy, zakupy sprzętu i wyposażenia szkoleniowego i gospodarczo-kwaterunkowego, a także wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy.
Policja
Program zakłada, że z 13 mld zł do policji trafi 7,3 mld zł. Największa część środków skierowana do tej służby, bo ponad 4 mld zł, ma zostać przeznaczona na realizację inwestycji budowlanych i remontów obiektów policji.
Straż Graniczna
Do Straży Granicznej w latach 2026-2029 trafi 2,7 mld zł, w tym prawie 1,4 mld zł przewidziano na wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami dla funkcjonariuszy. SG planuje zwiększenie stanu etatowego w roku 2026 r. o 1566 etatów oraz w 2027 r. o 500 etatów, czyli w ramach programu nastąpi wzrost łącznie o 2066 etatów.
Państwowa Straż Pożarna
Do Państwowej Straży Pożarnej ma trafić 2,4 mld zł. Priorytetowym przedsięwzięciem będzie budowa nowych strażnic. Nowo projektowane budynki będą również mogły pełnić funkcję schronienia. Na zadania inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów oraz modernizacji i przebudowie istniejących obiektów przeznaczone ma zostać łącznie 1,8 mld zł.
Ponadto MSWiA zakłada zwiększenie etatów w Państwowej Straży Pożarnej. W 2026 r. ma być to 60 etatów, w 2027 r. – 20 etatów, w 2028 r. – 450 etatów i w 2029 r. – 470 etatów; łączny wzrost wyniesie 1 tys. Na sfinansowanie zwiększenia etatowego przeznaczone ma zostać 230,7 mln zł.
Służba Ochrony Państwa
Dla Służby Ochrony Państwa przeznaczono 482,1 mln zł. Na budowę nowych, przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów jest przewidywana kwota 408,6 mln zł. Środki finansowe mają umożliwić m.in. rozbudowę bazy szkoleniowej i przebudowę obiektu przeznaczonego do wykonywania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa.
(PAP)
kkr/ joz/
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026–2029
