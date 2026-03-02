Atak USA i Izraela na Iran: Polacy utknęli w regionie, MSZ uruchamia infolinię i wydaje zalecenia

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.

rozwiń >

Atak USA i Izraela na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

REKLAMA

REKLAMA

Rejestracja Polaków w systemie Odyseusz

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował w sobotę, że w systemie Odyseusz jest zarejestrowanych pięć osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu. Podkreślił, że wśród nich są ci, którzy przebywają w tych krajach długoterminowo. W niedzielę przekazał natomiast, że odnotowywany jest wzrost liczby rejestracji w systemie, zapewniając jednak, że nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie Bliskiego Wschodu.

Zakłócenia w ruchu lotniczym

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie kraje tamtego regionu zamykają przestrzenie powietrzne. Występują znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym. Loty w regionie odwołało wielu przewoźników, w tym PLL LOT, które podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu (Izrael) do 15 marca włącznie oraz do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rijadu (Arabia Saudyjska) do 2 marca.

Uruchomienie infolinii dla osób na Bliskim Wschodzie.

W niedzielę MSZ uruchomiło dodatkową infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Numer: +48 22 523 88 80 jest czynny od godziny 8 do 22 czasu polskiego. Wsparcie ma na celu zapewnienie dostępu do aktualnych informacji.

REKLAMA

Ostrzeżenia MSZ i zalecenia dla Polaków

Ministerstwo ostrzegło również przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny. Polakom przebywającym tam zaleca stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z polskimi konsulatami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Resort zaleca osobom, które przebywają w tych krajach, aby zabezpieczyły środki finansowe, miały przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Rekomenduje również o rejestrację w systemie Odyseusz, który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą. Resort apeluje też o pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży, które są zobowiązane do zapewnienia opieki oraz dalszej podróży, gdy będzie to możliwe.

Reakcje polskich władz na sytuację w Katarze

W niedzielę po południu Ambasada RP w Dosze (Katar) poinformowała, że Sekcja Konsularna Ambasady RP w Dosze pozostanie zamknięta dla interesantów do odwołania z uwagi na sytuację bezpieczeństwa oraz zalecenia władz Kataru dot. pozostania w bezpiecznych miejscach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w weekend podkreślało, że priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP przebywającym w tym regionie.

Priorytety polskiego rządu: bezpieczeństwo obywateli

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaznaczył w niedzielę, że jest przekonany, iż „w momencie, kiedy skończą się działania wojenne, przestaną latać pociski i drony, kiedy będzie to bezpieczne, nasi obywatele wrócą do Polski”.

- Nie ma żadnej możliwości, żeby zorganizować inną pomoc i to jest kwestia całego świata - podkreślił Wewiór. Jak wskazał „problem dotyczy całego świata, bo mówimy o tysiącach ludzi, którzy utknęli tam w regionie i o tysiącach ludzi, którzy mieli loty przesiadkowe”.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz także podkreślił w niedzielę, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom przebywającym na Bliskim Wschodzie.

Pytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej o Polaków przebywających obecnie na Bliskim Wschodzie, przypomniał, że przestrzeń powietrzna nad wieloma państwami tego regionu jest zamknięta. - Jesteśmy w koordynacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Siły powietrzne, siły naszego wojska, już nieraz się sprawdziły w ewakuacji, chociażby podczas ostatniego kryzysu kilka miesięcy temu. I są zawsze w pełnej gotowości – zapewnił.

Dodał także, że „jeżeli będzie konieczność, potrzeba, to taka deklaracja i przygotowanie ze strony sił powietrznych, w ogóle całej armii, Sztabu Generalnego jest”.

Sytuacja polskich kontyngentów wojskowych

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do kwestii polskich kontyngentów wojskowych. Na Bliskim Wschodzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie oraz PKW Irak. Pierwszy z nich to żołnierze działający w ramach misji ONZ UNIFIL; według postanowienia prezydenta RP jest ich obecnie do 250. Z kolei w Iraku stacjonuje do 350 żołnierzy Wojska Polskiego; działają oni w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu i zajmują się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku. Zgodnie z postanowieniem prezydenta żołnierze PKW Irak mogą działać także na terenie Jordanii, Kataru i Kuwejtu.

Polityk przekazał, że w niedzielę odebrał meldunki od dowódców operacyjnych na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i zapewnił, że wszystkie procedury w polskich kontyngentach wojskowych na tamtym obszarze są „wdrożone na najwyższym poziomie”.

Poinformował ponadto, że w niedzielę rozmawiał z inicjatywy USA z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym m.in. w sprawie polskich kontyngentów. Podkreślił, że z Colbym umówiony jest „na bieżący kontakt”. Szef MON zapowiedział również, że w poniedziałek najprawdopodobniej dojdzie do rozmowy ministrów obrony w ramach grupy E5 (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy).

Stan bezpieczeństwa energetycznego Polski

W niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie, w którym przekazało, że Polska z uwagą i niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w regionie i wzywa wszystkie strony do zachowania powściągliwości, poszanowania prawa międzynarodowego i ochrony ludności cywilnej.

MSZ wyraziło również solidarność z krajami, które ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych, opowiadając się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód.

Dostawy ropy i gazu realizowane są bez zakłóceń

Minister energii Miłosz Motyka zapewnił z kolei w niedzielę, że dostawy ropy i gazu realizowane są bez zakłóceń. „Polska posiada zabezpieczone zapasy surowców, a infrastruktura gazowa i naftowa działa w pełnym zakresie” - napisał na platformie X, podkreślając, że obecna sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Wcześniej w niedzielę operator przesyłowy gazu - Gaz-System - odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie w opublikowanym komunikacie poinformował, że „krajowy system przesyłowy gazu ziemnego funkcjonuje stabilnie, a bezpieczeństwo dostaw tego surowca do Polski pozostaje w pełni zabezpieczone”.