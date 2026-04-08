Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
Do końca kwietnia jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć do regionalnych izb obrachunkowych kilkanaście sprawozdań finansowych. Przypominamy najbliższe terminy sprawozdawczości budżetowej.
Terminy złożenia sprawozdań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Termin
Sprawozdanie
Uwagi
12 kwietnia
Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu BeSTi@,
RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości
14 kwietnia
Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu BeSTi@,
RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości
22 kwietnia
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych;
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu BeSTi@
28 kwietnia
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu BeSTi@,
w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną
30 kwietnia
przekazanie sprawozdania finansowego przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym z wykorzystaniem systemu BeSTi@
