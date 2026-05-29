Przymrozki i susza niszczą uprawy. GUS podaje dane o stratach w zbożach ozimych

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w były w tym roku wyższe niż w 2025 r. i wynosiły ok. 1,1 proc. dla mieszanek zbożowych ozimych i ok. 1,0 proc w przypadku jęczmienia ozimego - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

„Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ok. 5,6 mln ha (zwiększenie o ok. 2,9 proc.)” - podał GUS.

Straty w zasiewach zbóż ozimych w 2026 roku wyższe niż rok wcześniej

Dodał, że według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 0,4 proc.

„Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były wyższe niż w roku ubiegłym i wynosiły dla: mieszanek zbożowych ozimych ok. 1,1 proc. i jęczmienia ozimego ok. 1,0 proc. Na plantacjach pszenicy ozimej, żyta i pszenżyta ozimego straty zimowe wyniosły po ok. 0,2 proc.” - przekazał GUS.

W drugiej dekadzie marca obserwowano rozpoczęcie wegetacji, choć warunki agrometeorologiczne w okresie wiosny były jednak na ogół niekorzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. „Wiosenne chłody spowalniały przebieg wegetacji, a silne przymrozki występujące w trzeciej dekadzie kwietnia, osiągające lokalnie nawet -9 st. C i przybierające charakter mrozu, powodowały uszkodzenia wielu upraw, szczególnie kwitnących drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. Wielkość strat była zróżnicowana i zależała przede wszystkim od położenia plantacji oraz uprawianej odmiany” - zaznaczono.

Jednocześnie utrzymujący się niedobór opadów ograniczał zasoby wody w glebie. „Na przeważającym obszarze kraju odnotowano znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, co negatywnie wpływało na wzrost i rozwój roślin” - wskazano w informacji GUS.

Silne mrozy w kwietniu uszkodziły uprawy owocowe i jagodowe

Przezimowanie roślin sadowniczych oceniono na ogół jako dobre, pomimo występowania w okresie zimowym znacznych mrozów. „Notowane pod koniec kwietnia silne przymrozki, lokalnie przybierające charakter mrozu, przyczyniły się jednak do powstania strat w uprawach sadowniczych. W wielu rejonach kraju odnotowano znaczące uszkodzenia kwiatów oraz zawiązków owoców, zarówno na plantacjach drzew, jak i krzewów owocowych. Istotnym czynnikiem osłabiającym kondycję drzew w okresie wiosny był również pogłębiający się niedobór opadów deszczu, prowadzący do znacznego przesuszenia gleby” - podsumowano.

Informacja GUS zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w pierwszej połowie maja 2026 r. Oceny dokonano w oparciu o ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS, opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów.

Wiosenna ocena stanu upraw obejmuje także szacunek powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej oraz szacunek strat zimowych i wiosennych.