Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.

Pierwsze dziecko coraz później

W 2025 r. w woj. mazowieckim zanotowano 40 655 urodzeń ogółem, co oznacza spadek o 3,7 proc. względem roku poprzedniego. Co czwarte dziecko (10 201) przyszło na świat poza związkiem małżeńskim.

Statystyki pokazują, że najliczniejszą grupę rodzących w woj. mazowieckim stanowiły kobiety w wieku 30-34 lata (38,3 proc. ogółu urodzeń).

– Wiek środkowy kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka wyniósł 30,3 roku i wzrósł o 0,6 roku – wskazał rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski.

Znaczący odsetek (27 proc.) urodzeń przypada również na kobiety w wieku 25–29 lat. Kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły matki w wieku 35–39 lat (20,7 proc.). Znacznie rzadziej dzieci rodziły kobiety w wieku 20–24 lata (7,2 proc.) oraz te po 40. roku życia (5,7 proc.). Najmniejszy odsetek urodzeń – 1,1 proc. – dotyczył kobiet w wieku 19 lat i młodszych.

Wskaźnik dzietności poniżej poziomu

Jednocześnie dane Urzędu Statystycznego wskazują na wysoki kapitał edukacyjny kobiet – 57,3 proc. świeżo upieczonych mam ma wykształcenie wyższe. Kolejne miejsca w strukturze wykształcenia matek zajmują kobiety z wykształceniem policealnym i średnim (19,1 proc.), zasadniczym zawodowym (3,2 proc.), podstawowym i niepełnym podstawowym (1,8 proc.) oraz gimnazjalnym (0,7 proc.).

Jak wskazał US, wskaźnik dzietności (1,15) utrzymuje się zdecydowanie poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń, dla której niezbędne jest 2,10–2,15 urodzeń na kobietę. Dla porównania, dekadę temu (2015) wskaźnik ten w woj. mazowieckim wynosił 1,41.

Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie poruszają także kwestie prawne – w 12 proc. rozwodów małżeństw mających wspólne małoletnie dzieci wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono wyłącznie matce.