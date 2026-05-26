REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko

Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 09:45
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.

Pierwsze dziecko coraz później

W 2025 r. w woj. mazowieckim zanotowano 40 655 urodzeń ogółem, co oznacza spadek o 3,7 proc. względem roku poprzedniego. Co czwarte dziecko (10 201) przyszło na świat poza związkiem małżeńskim.

REKLAMA

REKLAMA

Statystyki pokazują, że najliczniejszą grupę rodzących w woj. mazowieckim stanowiły kobiety w wieku 30-34 lata (38,3 proc. ogółu urodzeń).

– Wiek środkowy kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka wyniósł 30,3 roku i wzrósł o 0,6 roku – wskazał rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski.

Znaczący odsetek (27 proc.) urodzeń przypada również na kobiety w wieku 25–29 lat. Kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły matki w wieku 35–39 lat (20,7 proc.). Znacznie rzadziej dzieci rodziły kobiety w wieku 20–24 lata (7,2 proc.) oraz te po 40. roku życia (5,7 proc.). Najmniejszy odsetek urodzeń – 1,1 proc. – dotyczył kobiet w wieku 19 lat i młodszych.

REKLAMA

Wskaźnik dzietności poniżej poziomu

Jednocześnie dane Urzędu Statystycznego wskazują na wysoki kapitał edukacyjny kobiet – 57,3 proc. świeżo upieczonych mam ma wykształcenie wyższe. Kolejne miejsca w strukturze wykształcenia matek zajmują kobiety z wykształceniem policealnym i średnim (19,1 proc.), zasadniczym zawodowym (3,2 proc.), podstawowym i niepełnym podstawowym (1,8 proc.) oraz gimnazjalnym (0,7 proc.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wskazał US, wskaźnik dzietności (1,15) utrzymuje się zdecydowanie poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń, dla której niezbędne jest 2,10–2,15 urodzeń na kobietę. Dla porównania, dekadę temu (2015) wskaźnik ten w woj. mazowieckim wynosił 1,41.

Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie poruszają także kwestie prawne – w 12 proc. rozwodów małżeństw mających wspólne małoletnie dzieci wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono wyłącznie matce.

Powiązane
1600 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Znamy decyzję Sejmu
1600 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Znamy decyzję Sejmu
Podatek od tarasu i podjazdu samochodowego w 2026 r. – te przepisy już obowiązują, a niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych konieczności poniesienia tej opłaty
Podatek od tarasu i podjazdu samochodowego w 2026 r. – te przepisy już obowiązują, a niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych konieczności poniesienia tej opłaty
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki
26 maja 2026

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.

REKLAMA

Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

REKLAMA

Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA