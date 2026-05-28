W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.

Od kiedy segregacja śmieci w Polsce

Od kiedy w Polsce funkcjonuje segregacja śmieci? Pierwsze przepisy weszły w życie w 2013 r., a na terenie całego kraju nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ma podstawę prawną w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 733). W związku z powszechnym systemem zbiórki odpadów na gminy zostały nałożone liczne obowiązki. Muszą osiągnąć określony poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na każdy rok kalendarzowy. Na 2026 r. został ustalony w wysokości co najmniej 56 % wagowo. Z każdym kolejnym rokiem rośnie o 1% aż do 2035 r., kiedy to osiągnie poziom 65% i na tym poziomie zostaną kolejne lata. Z upoważnienia ustawowego w 2021 r. wydano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa zasady segregacji odpadów w Polsce.

Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia frakcję odpadów "papier", w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego. Frakcję odpadów "szkło", w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego. Jeżeli zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe - w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło kolorowe".

Frakcje odpadów "metale", "tworzywa sztuczne", "odpady opakowaniowe wielomateriałowe", w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne". Natomiast frakcję odpadów "bioodpady" zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".

Do papieru wyrzucamy:

opakowania z papieru lub tektury;

gazety i czasopisma;

katalogi, prospekty, foldery;

papier szkolny i biurowy;

książki i zeszyty;

torebki papierowe;

papier pakowy.

Do szkła wyrzucamy:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;

butelki po napojach alkoholowych;

szklane opakowania po kosmetykach.

Do metali i tworzyw sztucznych wyrzucamy:

butelki po napojach;

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);

opakowania po produktach spożywczych;

plastikowe zakrętki;

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;

plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;

puszki po napojach, sokach;

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);

złom żelazny i metale kolorowe;

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;

folia aluminiowa;

kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do bioodpadów wyrzucamy:

gałęzie drzew i krzewów;

liście, kwiaty i skoszona trawa;

trociny i kora drzew;

owoce, warzywa itp.

Segregacja śmieci – kolory

Segregowane śmieci wyrzuca się zgodnie z następującymi kolorami worków/pojemników:

papier - niebieski, szkło - zielony, metale - zółty, tworzywa sztuczne - żółty, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - czarny, bioodpady - brązowy.

PSZOK – co przyjmuje

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który musi być w każdej gminie, można oddawać następujące śmieci:

odpady poremontowe i budowlane;

odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.);

zużyte baterie i akumulatory;

przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;

opony;

odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Co wrzucamy do jakich pojemników? Do pojemnika niebieskiego (papier) wyrzucamy: opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy. Do pojemnika zielonego (szkła) wyrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemnika żółtego (metale i tworzywa sztuczne) wyrzucamy: butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. Do pojemnika brązowego (bioodpady) wyrzucamy: gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp. Od kiedy w Polsce obowiązuje segregacja śmieci? Obowiązek segregacji zaczęto w Polsce wprowadzać w 2013 r., a jednolity system segregacji odpadów w 2017 r. Natomiast na terenie całego kraju obowiązuje od stycznia 2020 r. Od września 2020 r. za brak segregacji odpadów naliczane są wyższe odpłaty za wywóz śmieci. Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach? Kubki po jogurtach wyrzucamy do żółtego pojemnika. Nie ma obowiązku mycia pojemników, ale znacznie ułatwia to pracę pracowników sortowni. Czy brudny papier wyrzuca się do papieru czy zmieszanych? Brudny papier wyrzuca się do zmieszanych odpadów. Czy na PSZOK trzeba segregować śmieci? Tak, na PSZOK segreguje się oddawane śmieci zgodnie z poszczególnymi frakcjami. Gdzie wyrzucić brudną ścierkę do podłogi? Brudną ścierkę do podłogi wyrzucamy do śmieci zmieszanych. Jeśli byłaby to większa ilość zniszczonych, brudnych tekstyliów, wywozimy do PSZOK. Czy recykling i segregacja to to samo? Nie, to dwa osobne procesy, ale połączone ze sobą funkcyjnie. Segregacja odpadów polega na podziale śmieci na odpowiednie frakcje, które następnie mogą być przeznaczone do recyklingu, a więc przetworzenia i ponownego wykorzystania.