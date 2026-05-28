REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?

Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 maja 2026, 20:48
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
segregacja śmieci odpady recykling jaki worek pojemnik kosz zasady
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce? Co wrzucamy do jakich pojemników na śmieci? Segregacja śmieci bez tajemnic
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.

Od kiedy segregacja śmieci w Polsce

Od kiedy w Polsce funkcjonuje segregacja śmieci? Pierwsze przepisy weszły w życie w 2013 r., a na terenie całego kraju nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ma podstawę prawną w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 733). W związku z powszechnym systemem zbiórki odpadów na gminy zostały nałożone liczne obowiązki. Muszą osiągnąć określony poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na każdy rok kalendarzowy. Na 2026 r. został ustalony w wysokości co najmniej 56 % wagowo. Z każdym kolejnym rokiem rośnie o 1% aż do 2035 r., kiedy to osiągnie poziom 65% i na tym poziomie zostaną kolejne lata. Z upoważnienia ustawowego w 2021 r. wydano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które określa zasady segregacji odpadów w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia frakcję odpadów "papier", w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego. Frakcję odpadów "szkło", w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego. Jeżeli zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe - w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło kolorowe".

Frakcje odpadów "metale", "tworzywa sztuczne", "odpady opakowaniowe wielomateriałowe", w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne". Natomiast frakcję odpadów "bioodpady" zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".

Do papieru wyrzucamy:

REKLAMA

  • opakowania z papieru lub tektury;
  • gazety i czasopisma;
  • katalogi, prospekty, foldery;
  • papier szkolny i biurowy;
  • książki i zeszyty;
  • torebki papierowe;
  • papier pakowy.

Do szkła wyrzucamy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
  • butelki po napojach alkoholowych;
  • szklane opakowania po kosmetykach.

Do metali i tworzyw sztucznych wyrzucamy:

  • butelki po napojach;
  • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
  • opakowania po produktach spożywczych;
  • plastikowe zakrętki;
  • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
  • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
  • puszki po napojach, sokach;
  • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
  • złom żelazny i metale kolorowe;
  • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
  • folia aluminiowa;
  • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do bioodpadów wyrzucamy:

  • gałęzie drzew i krzewów;
  • liście, kwiaty i skoszona trawa;
  • trociny i kora drzew;
  • owoce, warzywa itp.

Segregacja śmieci – kolory

Segregowane śmieci wyrzuca się zgodnie z następującymi kolorami worków/pojemników:

  1. papier - niebieski,
  2. szkło - zielony,
  3. metale - zółty,
  4. tworzywa sztuczne - żółty,
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe - czarny,
  6. bioodpady - brązowy.

PSZOK – co przyjmuje

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który musi być w każdej gminie, można oddawać następujące śmieci:

  • odpady poremontowe i budowlane;
  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.);
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
  • opony;
  • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Co wrzucamy do jakich pojemników?

Do pojemnika niebieskiego (papier) wyrzucamy: opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy. Do pojemnika zielonego (szkła) wyrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemnika żółtego (metale i tworzywa sztuczne) wyrzucamy: butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. Do pojemnika brązowego (bioodpady) wyrzucamy: gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp.

Od kiedy w Polsce obowiązuje segregacja śmieci?

Obowiązek segregacji zaczęto w Polsce wprowadzać w 2013 r., a jednolity system segregacji odpadów w 2017 r. Natomiast na terenie całego kraju obowiązuje od stycznia 2020 r. Od września 2020 r. za brak segregacji odpadów naliczane są wyższe odpłaty za wywóz śmieci.

Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach?

Kubki po jogurtach wyrzucamy do żółtego pojemnika. Nie ma obowiązku mycia pojemników, ale znacznie ułatwia to pracę pracowników sortowni.

Czy brudny papier wyrzuca się do papieru czy zmieszanych?

Brudny papier wyrzuca się do zmieszanych odpadów.

Czy na PSZOK trzeba segregować śmieci?

Tak, na PSZOK segreguje się oddawane śmieci zgodnie z poszczególnymi frakcjami.

Gdzie wyrzucić brudną ścierkę do podłogi?

Brudną ścierkę do podłogi wyrzucamy do śmieci zmieszanych. Jeśli byłaby to większa ilość zniszczonych, brudnych tekstyliów, wywozimy do PSZOK.

Czy recykling i segregacja to to samo?

Nie, to dwa osobne procesy, ale połączone ze sobą funkcyjnie. Segregacja odpadów polega na podziale śmieci na odpowiednie frakcje, które następnie mogą być przeznaczone do recyklingu, a więc przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 733)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 906)

Zobacz również:
Powiązane
Gdzie wyrzucić stare buty? Sprawdź, czy śmieci zmieszane to dobry pomysł
Gdzie wyrzucić stare buty? Sprawdź, czy śmieci zmieszane to dobry pomysł
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
28 maja 2026

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.
Opłata od wzrostu wartości domu. Od lat postulaty likwidacji
28 maja 2026

Ta kontrowersyjna opłata od wzrostu wartości domów bez zmian. Dlaczego kontrowersyjna? Rzeczywiście droga albo wodociąg zwiększył wartość Twojego domu. Dlaczego kontrowersyjne jest to, że zapłacisz za to np. 8000 zł. Jest to kontrowersyjne dlatego, ze droga została wykonana w ramach wykonywania przez gminę jej obowiązków ustawowych. Budowanie dróg i wodociągów to obowiązek gminy zapisany w ustawie o samorządzie gminnym. Mieszkańcy płacą podatki. Nie tylko lokalne (bo przecież PIT i CIT trafiają w procencie ustawowym do gmin). Na inwestycje gminne państwo daje dofinansowania. To samo jest ze środkami unijnymi.
120 tys. gospodarstw rolnych pod lupą GUS. Udział w badaniu jest obowiązkowy
28 maja 2026

Od czerwca do połowy sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie obejmujące 120 tys. gospodarstw rolnych. Ankieterzy będą pytali m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów. Badanie jest anonimowe - poinformował rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
27 maja 2026

Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX: Klasyfikacja budżetowa - bezpłatne spotkanie online
27 maja 2026

Zmiany w klasyfikacji budżetowej budzą wiele pytań i wątpliwości. Jak przygotować się do stosowania nowych paragrafów? Gdzie mogą pojawić się największe ryzyka? I jak bezpiecznie przejść od dotychczasowych zasad do nowych rozwiązań?
Gdzie wyrzucić stare buty? Sprawdź, czy śmieci zmieszane to dobry pomysł
27 maja 2026

Gdzie można legalnie wyrzucić stare buty? Czasami będą to buty zniszczone, nienadające się do ponownego noszenia, a czasami mogą być wykorzystane w drugim obiegu. Przepisy dotyczące segregacji ubrań, butów i tekstyliów zmieniły się od stycznia 2025 r.
Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]
27 maja 2026

Ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1077), przewiduje przeznaczenie ok. 45 mld zł w perspektywie lat 2025–2030 na rozwój zasobów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach. Mieszkania powstają w formule inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych i społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), finansowanych ze środków budżetowych. Następnie udostępniane są na zasadach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przy zachowaniu ustawowych limitów dochodowych i maksymalnych stawek czynszu.
Urzędnicy w Polsce coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Brakuje jednak jasnych regulacji
27 maja 2026

Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne - informuje „Dziennik Gazeta Prawna” („DGP”).

REKLAMA

Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki
26 maja 2026

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA