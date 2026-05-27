REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]

Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 maja 2026, 11:30
[Data aktualizacji 27 maja 2026, 14:33]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]
Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1077), przewiduje przeznaczenie ok. 45 mld zł w perspektywie lat 2025–2030 na rozwój zasobów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach. Mieszkania powstają w formule inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych i społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), finansowanych ze środków budżetowych. Następnie udostępniane są na zasadach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przy zachowaniu ustawowych limitów dochodowych i maksymalnych stawek czynszu.

rozwiń >

Praktyka pokazała niesprawność tego systemu. Np. rozproszone procedury ubiegania się o wsparcie, wysokie koszty wkładów i partycypacji, ryzyka związane z kredytami preferencyjnymi oraz jednolite – niezależne od dochodów gmin – poziomy dofinansowania ograniczają skuteczność przepisów.

REKLAMA

REKLAMA

Będą więc zmiany. Najciekawsza to ograniczenia w zbywaniu mieszkań

Projekt przewiduje konsolidację obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wsparcia budownictwa mieszkaniowego poprzez uchylenie trzech ustaw i zastąpienie ich jednolitym aktem prawnym: ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Poniżej przedstawiam szczegółowe założenia reformy, opracowane na podstawie punktów wymienionych w projekcie:

Zmiany w zasobach mieszkaniowych

Projekt zakłada zdefiniowanie dwóch odrębnych kategorii:

Kategoria nr 1) Społeczny zasób czynszowy oraz

REKLAMA

Kategoria nr 2) Społeczny zasób lokatorski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każda z tych kategorii będzie miała przypisane własne kryteria dochodowe oraz zasady partycypacji w kosztach budowy, co ma pozwolić na lepsze dopasowanie oferty do sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Wzmocnienie kompetencji kontrolnych gmin

Gminy mają odgrywać większą rolę w kształtowaniu lokalnej polityki mieszkaniowej. Zostaną one zobowiązane do zawierania umów z inwestorami, a także otrzymają uprawnienia nadzorcze. Pozwoli to gminom na weryfikację realizacji umów oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Wprowadzenie rad najemców

W celu zwiększenia wpływu mieszkańców na zarządzanie zasobem czynszowym, proponuje się tworzenie rad najemców. Taka rada będzie miała prawo do opiniowania kluczowych decyzji, takich jak zmiany wysokości czynszu regulowanego, plany remontowe czy nowe zamierzenia inwestycyjne spółki.

Kalkulator dat

Pieniądze na budowę mieszkań bezpośrednio do inwestora

Reforma przewiduje kierowanie bezzwrotnego wsparcia budżetowego bezpośrednio do inwestora. Finansowanie to będzie powiązane z instrumentami zwrotnymi w formie preferencyjnych kredytów. Zmiana ta ma na celu uproszczenie procedur aplikacyjnych oraz wyeliminowanie barier wynikających z pośrednictwa gmin.

Parametryzacja i różnicowanie wsparcia

Instrumenty wsparcia zostaną zróżnicowane w zależności od rodzaju zasobu. Przewiduje się wyższy poziom wsparcia dla społecznego zasobu czynszowego i odpowiednio niższy dla zasobu lokatorskiego. Jednocześnie planowane jest obniżenie kosztów kredytowych, aby zapewnić stabilność spłat.

Dostosowanie wsparcia do zamożności gmin

Wysokość środków finansowych przekazywanych gminom będzie uzależniona od ich zasobności oraz aktywności w budowaniu mieszkań dostępnych bez wykorzystania funduszy publicznych. Rozwiązanie to ma na celu wprowadzenie bardziej sprawiedliwego podziału środków budżetowych.

Ograniczenia w zbywaniu mieszkań

Projekt wprowadza całkowity zakaz sprzedaży najemcom mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotyczy to zasobów czynszowych, lokatorskich oraz gminnych). Wyjątek stanowić będą mieszkania w społecznym zasobie czynszowym utworzone wyłącznie z finansowania zwrotnego – w takim przypadku przeniesienie własności na najemcę będzie jednak możliwe.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Powiązane
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
Urzędnicy w Polsce coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Brakuje jednak jasnych regulacji
Urzędnicy w Polsce coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Brakuje jednak jasnych regulacji
Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości
Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
27 maja 2026

Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Kawa z INFORLEX: Klasyfikacja budżetowa - bezpłatne spotkanie online
27 maja 2026

Zmiany w klasyfikacji budżetowej budzą wiele pytań i wątpliwości. Jak przygotować się do stosowania nowych paragrafów? Gdzie mogą pojawić się największe ryzyka? I jak bezpiecznie przejść od dotychczasowych zasad do nowych rozwiązań?
Gdzie wyrzucić stare buty? Sprawdź, czy śmieci zmieszane to dobry pomysł
27 maja 2026

Gdzie można legalnie wyrzucić stare buty? Czasami będą to buty zniszczone, nienadające się do ponownego noszenia, a czasami mogą być wykorzystane w drugim obiegu. Przepisy dotyczące segregacji ubrań, butów i tekstyliów zmieniły się od stycznia 2025 r.
Zakaz sprzedaży mieszkań przez gminy [projekt ustawy]
27 maja 2026

Ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1077), przewiduje przeznaczenie ok. 45 mld zł w perspektywie lat 2025–2030 na rozwój zasobów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o ograniczonych dochodach. Mieszkania powstają w formule inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych i społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), finansowanych ze środków budżetowych. Następnie udostępniane są na zasadach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przy zachowaniu ustawowych limitów dochodowych i maksymalnych stawek czynszu.

REKLAMA

Urzędnicy w Polsce coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Brakuje jednak jasnych regulacji
27 maja 2026

Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne - informuje „Dziennik Gazeta Prawna” („DGP”).
Polki coraz później decydują się na pierwsze dziecko
26 maja 2026

Z najnowszych danych Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w województwie mazowieckim wzrósł do 30,3 roku. Z okazji Dzień Matki urząd zwrócił uwagę na coraz późniejsze decyzje o macierzyństwie oraz utrzymujący się na bardzo niskim poziomie wskaźnik dzietności, który obecnie wynosi 1,15.
W Tatrach już bez zagrożenia lawinowego, ale wciąż warto mieć ze sobą raki
26 maja 2026

Obecnie w Tatrach nie ma zagrożenia lawinowego, ale w wyższych rejonach gór wciąż można spotkać zalegający śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wiele szlaków pozostaje śliskich, a miejscami warunki mogą być niebezpieczne.
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?

REKLAMA

Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary
25 maja 2026

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.
Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
25 maja 2026

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA