Szpitale i przychodnie pod nowym obowiązkiem. NFZ będzie mógł nakładać kary

Placówki medyczne będą musiały udostępniać swoje grafiki przyjęć w ogólnopolskim systemie. Za niedopełnienie tego obowiązku NFZ będzie mógł nałożyć na nie kary finansowe lub wstrzymać wypłatę środków - przewiduje projekt MZ, który trafił do konsultacji.

Nowy system, czyli Centralna Elektroniczna Rejestracja (CER), ma ruszyć 1 lipca 2026 r.

Zasadnicze zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia wynikają z rozwiązań wprowadzonych – ustawą z 26 września 2025 r., która wprowadziła nowy, scentralizowany system rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w dniu zgłoszenia, trafią do jednej, ogólnopolskiej listy oczekujących.

„Warunkiem działania CER jest wykonywanie przez wszystkich świadczeniodawców obowiązków w zakresie udostępnienia harmonogramów przyjęć, ich aktualizacji i umożliwienia pacjentom umawiania terminów z wykorzystaniem CER” - podał resort zdrowia w uzasadnieniu projektu.

Kary NFZ i obowiązki placówek medycznych

Aby to wyegzekwować MZ przewidziało kary dla placówek, które nie wejdą do systemu Centralnej Elektronicznej Rejestracji zarządzanej przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), które przekazuje dane do NFZ w celu rozliczania świadczeń. NFZ będzie mógł ukarać przychodnię lub szpital natychmiast po otrzymaniu od CeZ potwierdzenia o złamaniu przepisów, a także będzie mógł wstrzymać płatności tym placówkom, które nie udostępniają i nie aktualizują w systemie swoich grafików przyjęć oraz wolnych terminów.

Jak podał resort w uzasadnieniu, projektowane zmiany nie wymagają wprowadzenia przepisów przejściowych. Mają one charakter porządkujący i będą stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

- Centralna e-rejestracja obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów – zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Poinformował, że dzięki wdrażanej od początku 2026 r. elektronicznej rejestracji odwołano pół miliona wizyt, dzięki czemu te terminy mogli wykorzystać inni pacjenci.

Donald Tusk odniósł się do danych dotyczących centralnej e-rejestracji przed posiedzeniem rządu, którego jednym z punktów jest raport z I kwartału 2026 r. z realizacji priorytetów Rady Ministrów.

Wdrażanie e-rejestracji to jeden z priorytetów rządu, który, jak wyjaśnił premier, ma służyć usprawnieniu pracy i ograniczeniu niewykorzystanych terminów wizyt u specjalistów.

Jakie świadczenia już działają w systemie e-rejestracji?

Premier przypomniał, że od początku roku e-rejestracja obejmuje zapisy na mammografię, testy HPV HR (zastępują klasyczną cytologię) i konsultacje kardiologiczne.