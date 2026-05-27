Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
REKLAMA
REKLAMA
Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Tup Tup & Go – transport na życzenie w Zgierzu
1 czerwca w Zgierzu rusza pilotaż systemu „Tup Tup & Go”. Pilotaż potrwa do pół roku i ma on na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta. „Tup Tup & Go” udostępni transport na życzenie w Zgierzu. Usługa ma być dostępna przede wszystkim tam, gdzie komunikacja kursuje rzadko lub nie ma jej wcale.
REKLAMA
REKLAMA
Transport na życzenie to coś pośredniego między autobusem a taksówką. „Tup Tup & Go” nie ma sztywnego rozkładu jazdy. Mieszkańcy będą zamawiać przejazdy elektrycznymi busami za pomocą aplikacji lub telefonicznie.
Czytaj także:
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
REKLAMA
Jak działa system transportu?
Przejazd ma być maksymalnie ułatwiony. Podróżny najpierw wybiera w aplikacji cel podróży i zamawia przejazd, a inteligentny system od razu pokaże czas przyjazdu i dojazdu oraz cenę. Następnie trzeba będzie udać się do wirtualnego przystanku znajdującego się w pobliżu i wsiąść do busa. Operator zapewnia, że zawsze będzie wolne miejsce siedzące oraz działająca klimatyzacja lub ogrzewanie.
Mieszkańcy Zgierza już zgłaszają lokalizacje, w których chcieliby mieć nowe przystanki. Wkrótce zostanie udostępniona wizualna mapa miasta z wirtualnymi przystankami.
Ceny przejazdu mają być zbliżone do biletów autobusowych. Kierowcy nie będą przyjmować gotówki, a wszystkie płatności mają odbywać się elektronicznie.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA