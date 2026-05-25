Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?

25 maja 2026, 10:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach?

Przyprawy zwykle sprzedawane są w opakowaniach papierowych, ale z laminowanego papieru. Przez to laminowanie torebki te należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - czarny pojemnik. Opakowanie zawiera bowiem papier i folię czyli dwa typy odpadów (opakowanie wielomateriałowe), których nie ta się oddzielić przy segregacji. Gdyby jednak producent na opakowaniu zastrzegł, że jest to opakowanie czysto z papieru (bez laminatu), taką torebkę wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier.

Podobna sytuacja dotyczy opakowań po sodzie oczyszczonej, proszku do pieczenia, galaretce, budyniu, cukrze wanilinowym. Jeśli na opakowaniu nie ma informacji, że jest wykonane z samego papieru, odpad trafia do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić inne opakowanie po przyprawie?

Torebka z folii i papieru to nie jedyne opakowanie, w jakich sprzedawane są przyprawy. Czasami można je kupić w czysto papierowej torebce. Oczywiście wyrzucimy ją do papieru - niebieski pojemnik na odpady. Innym opakowaniem może być słoik - szklany lub plastikowy. W zależności od rodzaju materiału wyrzucamy go do szkła (zielony pojemnik) lub plastiku (żółty pojemnik). Plastikowe słoiczki w miarę możliwości powinno się zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca. Należy również pamiętać o odkręceniu zakrętki i posegregowaniu jej zgodnie z materiałem, z jakiego została wykonana. Jeśli zakupiona przyprawa została zapakowana w foliową torebkę, trafia oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Odpady zmieszane - opakowania po przyprawach

Jednak najbardziej popularne opakowania po przyprawach łączą folię z papierem, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych. Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Są dwie drogi. Trafiają do instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (czyli MBP) albo do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (czyli spalarni). W tej pierwszej są sortowane i jeśli nadają się do ponownego wykorzystania przekazuje się je do recyklingu. Pozostałe przetwarza się i produkuje z nich paliwa alternatywne RDF, które wykorzystuje się np. w cementowniach. Część odpadów unieszkodliwia się na składowiskach odpadów. Natomiast odpady trafiające do drugiej instalacji spala się w bezpiecznych dla środowiska piecach. W wyniku tego spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w domach. Pozostałości po spalaniu, takie jak popiół wywozi się na składowisko odpadów. Żużel wykorzystuje się przy budowie dróg.

Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce?

Opakowania po galaretce zwykle również łączy folię z papierem, a więc powinno trafić od odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po sodzie oczyszczonej?

Opakowanie po sodzie oczyszczonej ma w sobie laminat, a więc powinno trafić do czarnego worka na śmieci (zmieszane).

Gdzie wyrzucić papier po maśle?

Jak czytamy na stronie Warszawy, tłusty, brudny papier, również woskowany czy z alufolią należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Do właściwej segregacji nadaje się tylko czysty i suchy papier.

Gdzie wyrzucić opakowanie po cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia?

To zwykle opakowania łączące papier z folią, dlatego podobnie jak torebki po przyprawach powinny trafić do śmieci zmieszanych.

