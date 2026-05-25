REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób

Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 09:10
Łucja Orzeł
Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.

Jak przekazał rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk, spółka rozwija się szybko razem z całą branżą: w ub. roku jej kapitał zakładowy wzrósł z blisko 141 mln zł do prawie 454 mln zł. Woj. Śląskie z udziałem przewoźnika kupuje 35 nowych pociągów, równolegle trwają rozbudowa jego bazy i przygotowanie budowy zaplecza w Gliwicach.

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z rozwojem rośnie również zapotrzebowanie na pracowników. Dziś KŚ zatrudniają ponad 1,4 tys. osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów – kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. Ci ostatni są największą grupą zawodową w spółce, obecnie to ponad 370 osób” - wskazał Wnuk.

Spółka spodziewa się, że do końca dekady zatrudnienie w niej może wzrosnąć do ok. 2 tys. osób i ocenia, że to dobry moment, aby wiązać swoją przyszłość z koleją.

Spółka planuje zwiększyć zatrudnienie i prowadzi rekrutację

„Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcji” - powiedział cytowany przez Wnuka prezes KŚ Krzysztof Klimosz.

REKLAMA

Dlatego przewoźnik współpracuje z trzynastoma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi: w tym roku przyjął już 46 praktykantów, a w wakacje praktyki rozpocznie kolejnych 8 osób. Dodatkowo KŚ współpracują z jedną ze szkół w ramach praktycznej nauki zawodu 12 uczniów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wśród partnerów KŚ są Politechnika Śląska i szkoły wyższe prywatne; spółka zwraca się też do szkół kształcących w zawodach związanych z transportem i koleją m.in. z Będzina, Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Łaz czy Sosnowca.

Koleje Śląskie prowadzą programy przygotowania zawodowego

Koleje Śląskie prowadzą przy tym programy przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół technicznych. Spółka obecnie rekrutuje mechaników i elektromonterów, oferując im możliwość odbycia szkolenia zawodowego na stanowisko rewidenta taboru, zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym.

Ogółem w KŚ trwa teraz rekrutacja na stanowiska: maszynistów, kierowników pociągów, mechaników, elektromonterów oraz pracowników zaplecza technicznego i administracji. Spółka zachęca przyszłych pracowników m.in. benefitami, w tym dodatkowym wolnym i gratyfikacją finansową z okazji Dnia Kolejarza.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego, ich tabor liczy obecnie ok. 70 pociągów; do końca 2027 r. będzie ich ok. 90. Spółka przewozi co roku ok. 22 mln pasażerów; możliwości przewozowe ogranicza trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego.

Powiązane
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
24 maja 2026

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.
Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości
24 maja 2026

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.
Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.

REKLAMA

Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności już w czerwcu w Warszawie - Finansowanie Nowej Architektury Bezpieczeństwa
22 maja 2026

W dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel odbędzie się I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych finansowaniu bezpieczeństwa państwa, odporności gospodarki oraz strategicznym inwestycjom w obszarze obronności i infrastruktury krytycznej. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Quiz Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów publicznych (CRU JSFP)
22 maja 2026
20 minut na dworze może zdziałać więcej niż tabletka z witaminą D
22 maja 2026

Nie tylko suplementy mogą pomóc w walce z niedoborem witaminy D. Nowe badanie pokazuje, że regularna aktywność na świeżym powietrzu – nawet krótki jogging kilka razy w tygodniu – działa równie skutecznie jak tabletki. A przy okazji wzmacnia odporność i poprawia kondycję.

REKLAMA

Dramatyczna skala bezdomności na Pomorzu. Wśród poszkodowanych dzieci
22 maja 2026

W województwie pomorskim przebywa ponad 3,3 tys. osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 500 kobiet i 73 dzieci – wynika z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w marcu br.
Dzień Dziecka 2026 r. Wyjątkowa promocja PKP Intercity
21 maja 2026

Wielka gratka dla najmłodszych podróżników. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity po raz kolejny zaprasza na pokłady swoich pociągów. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować wszystkimi pociągami – w tym Pendolino – za 10 zł. Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA