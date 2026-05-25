Koleje Śląskie szykują dużą rekrutację. W najbliższych latach chcą zatrudnić około 600 osób
Należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie, które dotąd zatrudniają ok. 1,4 tys. pracowników, planują zwiększyć do końca dekady tę liczbę do ok. 2 tys. Obok bieżącej rekrutacji, m.in. maszynistów i pracowników zaplecza, współpracują pod tym kątem z trzynastoma szkołami i uczelniami.
- Spółka planuje zwiększyć zatrudnienie i prowadzi rekrutację
- Koleje Śląskie prowadzą programy przygotowania zawodowego
Jak przekazał rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk, spółka rozwija się szybko razem z całą branżą: w ub. roku jej kapitał zakładowy wzrósł z blisko 141 mln zł do prawie 454 mln zł. Woj. Śląskie z udziałem przewoźnika kupuje 35 nowych pociągów, równolegle trwają rozbudowa jego bazy i przygotowanie budowy zaplecza w Gliwicach.
„Wraz z rozwojem rośnie również zapotrzebowanie na pracowników. Dziś KŚ zatrudniają ponad 1,4 tys. osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów – kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. Ci ostatni są największą grupą zawodową w spółce, obecnie to ponad 370 osób” - wskazał Wnuk.
Spółka spodziewa się, że do końca dekady zatrudnienie w niej może wzrosnąć do ok. 2 tys. osób i ocenia, że to dobry moment, aby wiązać swoją przyszłość z koleją.
„Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcji” - powiedział cytowany przez Wnuka prezes KŚ Krzysztof Klimosz.
Dlatego przewoźnik współpracuje z trzynastoma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi: w tym roku przyjął już 46 praktykantów, a w wakacje praktyki rozpocznie kolejnych 8 osób. Dodatkowo KŚ współpracują z jedną ze szkół w ramach praktycznej nauki zawodu 12 uczniów.
Wśród partnerów KŚ są Politechnika Śląska i szkoły wyższe prywatne; spółka zwraca się też do szkół kształcących w zawodach związanych z transportem i koleją m.in. z Będzina, Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Łaz czy Sosnowca.
Koleje Śląskie prowadzą przy tym programy przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół technicznych. Spółka obecnie rekrutuje mechaników i elektromonterów, oferując im możliwość odbycia szkolenia zawodowego na stanowisko rewidenta taboru, zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym.
Ogółem w KŚ trwa teraz rekrutacja na stanowiska: maszynistów, kierowników pociągów, mechaników, elektromonterów oraz pracowników zaplecza technicznego i administracji. Spółka zachęca przyszłych pracowników m.in. benefitami, w tym dodatkowym wolnym i gratyfikacją finansową z okazji Dnia Kolejarza.
Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego, ich tabor liczy obecnie ok. 70 pociągów; do końca 2027 r. będzie ich ok. 90. Spółka przewozi co roku ok. 22 mln pasażerów; możliwości przewozowe ogranicza trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego.
