Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.

Lata niewoli polskiego dziennikarza zakończone dzisiaj

Andrzej Poczobut został uwolniony po ponad 5 latach więzienia przez białoruski reżim Łukaszenki. Sensacyjną wiadomość podał Reuters. Potwierdza ją także Donald Tusk w mediach społecznościowych - opublikował swoje zdjęcie z Andrzejem Poczobutem.

Wymiana więźniów na granicy

Do uwolnienia Andrzeja Poczobuta doszło na skutek wymiany więźniów z Białorusią. Do wymiany miało dojść dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy. Więźniów wymieniono "pięciu za pięciu". Jak podają media, Aleksandr Łukaszenka miał osobiście polecić zwolnienie z więzienia Andrzeja Poczobuta.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut to polski i białoruski dziennikarz, publicysta i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Przez lata pracował jako korespondent „Gazety Wyborczej” w Grodnie. Specjalizuje się w tematyce politycznej oraz historii najnowszej, w szczególności dotyczącej działań reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz losów Polaków na Kresach. Jest wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi (ZPB) – organizacji nieuznawanej przez białoruskie władze, ale wspieranej przez Polskę.

Został zatrzymany w marcu 2021 roku. W lutym 2023 roku skazano go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome „podżeganie do nienawiści” oraz „rehabilitację nazizmu”. W rzeczywistości jego proces uznano za zemstę polityczną za niezależne dziennikarstwo i obronę praw polskiej mniejszości.

Stał się symbolem niezłomności i oporu przeciwko dyktaturze. Mimo propozycji wyjazdu z kraju w zamian za ułaskawienie, przez długi czas konsekwentnie odmawiał opuszczenia Białorusi na warunkach reżimu.

Źródło: Reuters