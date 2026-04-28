Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów

Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów

28 kwietnia 2026, 13:33
[Data aktualizacji 28 kwietnia 2026, 13:34]
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Poczobut, wymiana więźniów, dziennikarz, Białoruś, Łukaszenka
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.

Lata niewoli polskiego dziennikarza zakończone dzisiaj

Andrzej Poczobut został uwolniony po ponad 5 latach więzienia przez białoruski reżim Łukaszenki. Sensacyjną wiadomość podał Reuters. Potwierdza ją także Donald Tusk w mediach społecznościowych - opublikował swoje zdjęcie z Andrzejem Poczobutem.

Wymiana więźniów na granicy

Do uwolnienia Andrzeja Poczobuta doszło na skutek wymiany więźniów z Białorusią. Do wymiany miało dojść dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy. Więźniów wymieniono "pięciu za pięciu". Jak podają media, Aleksandr Łukaszenka miał osobiście polecić zwolnienie z więzienia Andrzeja Poczobuta.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut to polski i białoruski dziennikarz, publicysta i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Przez lata pracował jako korespondent „Gazety Wyborczej” w Grodnie. Specjalizuje się w tematyce politycznej oraz historii najnowszej, w szczególności dotyczącej działań reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz losów Polaków na Kresach. Jest wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi (ZPB) – organizacji nieuznawanej przez białoruskie władze, ale wspieranej przez Polskę.

Został zatrzymany w marcu 2021 roku. W lutym 2023 roku skazano go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome „podżeganie do nienawiści” oraz „rehabilitację nazizmu”. W rzeczywistości jego proces uznano za zemstę polityczną za niezależne dziennikarstwo i obronę praw polskiej mniejszości.

Stał się symbolem niezłomności i oporu przeciwko dyktaturze. Mimo propozycji wyjazdu z kraju w zamian za ułaskawienie, przez długi czas konsekwentnie odmawiał opuszczenia Białorusi na warunkach reżimu.

Źródło: Reuters

Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Jest ministerialna lista - kto jest objęty nowymi obowiązkami KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
22 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalny komunikat wskazujący kto podlega nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującej NIS2 w Polsce. Obowiązkami może być objętych nawet 38 tysięcy podmiotów według szacunków resortu: głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. A czy twoja organizacja jest wśród nich? To już musisz ustalić sam.

Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
