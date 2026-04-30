Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki

Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki

30 kwietnia 2026, 07:20
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

Czy wiesz, że codzienna podróż do lekarza, szkoły czy pracy może kosztować Cię nawet cztery razy mniej, niż wskazuje cennik w kasie? Wielu pasażerów nieświadomie przepłaca za bilety, nie zdając sobie sprawy, że prawo stoi po ich stronie. System ulg w Polsce jest szeroki, ale jego zawiłości sprawiają, że łatwo przegapić okazję do sporych oszczędności. Sprawdź, czy należysz do grupy uprzywilejowanej.

Płacisz pełną cenę, a nie musisz! Dla wielu to wciąż ukryte przywileje w transporcie publicznym

Podróżowanie bywa kosztowne, a dla osób zmagających się z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów – stanowi często znaczące obciążenie domowego budżetu. Na szczęście polskie prawo przewiduje konkretne mechanizmy wsparcia. Fundamentem jest ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - prawo obowiązujące w całym kraju prawo, z którego można korzystać w pociągach PKP, autobusach i komunikacji miejskiej.

Największe benefity czekają na dzieci, młodzież szkolną oraz studentów, też legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W praktyce oznacza to drastyczną obniżkę ceny – często bilet kosztuje zaledwie 25% standardowej stawki. Aczkolwiek jest jeszcze grupa innych osób, które mają 95% zniżki.

Kluczowe jest jednak to w jakim celu podróżujemy, ulga przysługuje w konkretnych, życiowych sytuacjach np. w drodze do i ze szkoły lub uczelni, podczas wizyt lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych, na zajęcia terapeutyczne ale też na inne okoliczności. Co ważne, zniżka obejmuje całą trasę – zarówno dojazd na miejsce, jak i powrót do domu. To ogromne ułatwienie, które sprawia, że codzienne dojazdy przestają być finansowym "koszmarem".

Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć. Rodzic i opiekun też płaci mniej

System wsparcia nie zapomina o tych, którzy pomagają. Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem osoby z niepełnosprawnością i towarzyszysz jej w podróży (np. odwozisz dziecko do szkoły lub zawozisz na turnus rehabilitacyjny), również możesz liczyć na tańszy bilet. To rozwiązanie ma na celu odciążenie opiekunów, dla których częste wyjazdy są nieodłącznym elementem życia. Właśnie to są te ukryte przywileje, bo często opiekunowie i rodzice zapominają o tych zasadach ustawowych.

Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć. Dorośli z niepełnosprawnością – zniżka zależy od stopnia schorzenia

Sytuacja dorosłych, którzy nie są już uczniami, wygląda nieco inaczej, ale wciąż korzystnie. Wysokość ulgi jest ściśle powiązana z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności. Im większe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, tym większe wsparcie finansowe. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na największe obniżki, co w skali roku daje oszczędności rzędu kilkuset, a nawet kilku tysięcy złotych.

Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć. Wyjątkowe przywileje dla osób niewidomych i ich przewodników

Szczególną kategorię ulg przewidziano dla osób niewidomych i słabowidzących. Tutaj wysokość zniżki zależy od stopnia niepełnosprawności wpisanego w orzeczeniu:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności: bilet może kosztować połowę ceny lub nawet symboliczną kwotę.
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności: cena biletu także jest niższa niż standardowa i wynosi około dwie trzecie ceny.
Ważne

Jednak prawdziwym przełomem jest regulacja dotycząca asysty. Jeśli osoba niewidoma podróżuje z przewodnikiem (człowiekiem) lub psem przewodnikiem, ich przejazd jest niemal darmowy – obowiązuje aż 95% zniżki. To rozwiązanie nie tylko obniża koszty, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo i niezależność osób z dysfunkcją wzroku.

Czego potrzebujesz, by skorzystać z ulgi?

Niestety, dobra wola kasjera nie wystarczy – musisz mieć twarde dowody. Aby uzyskać zniżkę, przy kontroli biletów lub w kasie musisz okazać:

  • Legitymację osoby z niepełnosprawnością (lub legitymację szkolną/studencką z wpisem o niepełnosprawności).
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności).
  • W przypadku wyjazdów medycznych – skierowanie lub zaświadczenie od lekarza potwierdzające konieczność przejazdu.

Ważne ograniczenia: Pamiętaj, że ulgi w pociągach dotyczą zazwyczaj drugiej klasy. Jeśli marzysz o podróży w pierwszej klasie lub chcesz zarezerwować miejsce sypialne/do leżenia – za te udogodnienia zapłacisz pełną stawkę. Również niektóre prywatne, ekspresowe linie autobusowe mogą (choć nie muszą) wyłączać się z ustawowych ulg, dlatego zawsze warto dopytać o szczegóły przed zakupem.

Ulgi transportowe dla Ciebie, Twoich bliskich i opiekunów to Twoje ustawowe prawo, mające na celu wyrównywanie szans i ułatwianie codziennego życia. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, pracującym dorosłym z orzeczeniem, czy opiekunem osoby zależnej – sprawdź dokładnie, jaka zniżka Ci przysługuje. Nie bój się pytać w kasach i punktach obsługi pasażera. Jeśli kasjer odmawia sprzedaży biletu z ulgą, poproś o podstawę prawną i wskaż ustawę z 1992 roku. Czasem wystarczy odrobina asertywności, by zaoszczędzić na bilecie nawet 75% czy 95% jego wartości. Podróżuj mądrze i tanio!

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380)

Powiązane
ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Sektor publiczny
Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki
30 kwi 2026

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

Dlaczego niedźwiedzie wchodzą do wsi? Gminy mają kluczową rolę
29 kwi 2026

Gminy mają kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom ludzi z niedźwiedziami – podkreślił Robert Gatzka. Jego zdaniem brak dopasowania systemowej gospodarki odpadami i edukacji sprawia, że zwierzęta są przyciągane do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje
29 kwi 2026

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.

REKLAMA

Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

REKLAMA

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
