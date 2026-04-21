Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie

Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie

21 kwietnia 2026, 11:39
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?

Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie

Od 1 maja pasażerowie autobusów MZK w Oświęcimiu muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z drzwi. Zamiast ich automatycznego otwierania, konieczne będzie użycie podświetlonych przycisków – zarówno przy wysiadaniu, jak i podczas wsiadania do pojazdu.

Ważne

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu wprowadza od początku maja nowy system otwierania drzwi w autobusach. Oznacza to, że po zatrzymaniu pojazdu na przystanku kierowca nie będzie już otwierał ich automatycznie. Decyzja o otwarciu przejdzie w ręce pasażerów - można więc powiedzieć, że pasażerowie w tym zakresie przejmą dotychczasowe obowiązki kierowców. Czy jest podyktowana ta decyzja?

Jak informuje oficjalny serwis internetowy miasta Oświęcim - osoby, które chcą wysiąść, powinny odpowiednio wcześniej nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz autobusu. Dzięki temu po zatrzymaniu pojazdu drzwi otworzą się automatycznie. Z kolei pasażerowie zamierzający wsiąść będą musieli użyć przycisku umieszczonego na zewnątrz, przy drzwiach. MZK w Oświęcimiu przygotował specjalne plakaty informacyjne - przedstawiające graficznie sposób korzystania z nowej funkcjonalności. Tutaj można zobaczyć.

Oświęcimski przewoźnik przygotował specjalne ulotki informacyjne, które w przystępny sposób wyjaśniają nowe zasady korzystania z drzwi w autobusach. Prosi o zwrócenie uwagi na osoby, które mogą mieć trudności z korzystaniem z przycisków. Zachęca też do okazywania życzliwości i udzielania pomocy innym pasażerom - podaj serwis.

Nowe zasady mają poprawić komfort i usprawnić przejazdy

Jak podkreśla przewoźnik, zmiana ma pomóc w lepszym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Chodzi nie tylko o sprawniejsze zarządzanie ruchem autobusów, ale także o ograniczenie niepotrzebnego otwierania wszystkich drzwi na każdym przystanku. Ma to przełożyć się również na mniejsze straty ciepła w chłodniejszych miesiącach i większy komfort podróży.

Wprowadzenie nowego rozwiązania jest też odpowiedzią na sygnały od pasażerów. Z informacji przekazanych przez MZK wynika, że wcześniej pojawiały się skargi dotyczące sytuacji, w których kierowcy z różnych powodów nie otwierali drzwi. Po zmianach każdy podróżny będzie mógł zrobić to samodzielnie.

Oświęcim. Duże zmiany w MZK: elektryczne autobusy już na trasach, a inwestycje trwają

W omawiany kontekście warto też nadmienić, że Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu powiększył flotę o kolejne nowoczesne autobusy, które mają podnieść komfort podróży, poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć emisję spalin. Do przewoźnika trafiły tym razem trzy autobusy elektryczne: dwa o długości ponad 9 metrów oraz jeden 12‑metrowy.

Dostawy są częścią większego zamówienia obejmującego łącznie 14 pojazdów. Osiem autobusów już wozi pasażerów po mieście, a ostatnie trzy 12‑metrowe mają dotrzeć jeszcze w kwietniu, kończąc realizację projektów unijnych wspierających komunikację miejską. MZK przypomina też, że w tych autobusach obowiązują wyłącznie płatności bezgotówkowe.

Ważne

Nowe, zeroemisyjne pojazdy są przygotowane do potrzeb różnych grup pasażerów: mają klimatyzację, bezpłatne Wi‑Fi, biletomaty, oznaczenia w alfabecie Braille’a, monitoring oraz niską podłogę i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W kwestii bezpieczeństwa zastosowano system GSR2 wspierający kierowców (m.in. ostrzeganie o pieszych i „martwych polach” oraz pomoc w utrzymaniu toru jazdy), a standard wyposażenia jest spójny z wcześniej dostarczonymi autobusami.

Zakup taboru to element szerszej modernizacji MZK. Projekt wart około 40 mln zł jest realizowany przy wsparciu środków europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy i obejmuje także rozwój infrastruktury: budowę ładowarek, stacji transformatorowych przy ulicach Leszczyńskiej i Unii Europejskiej oraz montaż ładowarki pantografowej. Po przetargach pozostały dodatkowe środki, dlatego MZK planuje dokupić m.in. podnośnik i sprężarkę oraz rozbudować sieć LAN w biurowcu i dyspozytorni, by zwiększyć cyberbezpieczeństwo i usprawnić pracę dyspozytorni.

Podsumowując, w Oświęcimiu widać spore zmiany. Raz a taborze autobusowym a dwa, że od 1 maja w autobusach MZK Oświęcim zacznie obowiązywać system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów. Nowe rozwiązanie obejmie zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie, a jego celem jest usprawnienie przejazdów, poprawa komfortu i ograniczenie strat ciepła. Przewoźnik zapowiada akcję informacyjną i apeluje o pomoc dla osób, którym obsługa systemu może sprawiać trudność.

Źródło: Urząd Miasta Oświęcim

36 tys. zgubionych przedmiotów w pociągach PKP Intercity. Nie uwierzysz, co pasażerowie zostawili
36 tys. zgubionych przedmiotów w pociągach PKP Intercity. Nie uwierzysz, co pasażerowie zostawili
Sektor publiczny
