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Jeden przycisk i pomoc rusza. Ostrów Wlkp. kupuje opaski dla seniorów

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09 czerwca 2026, 09:20
oprac. Łucja Orzeł
Jeden przycisk i pomoc rusza. Ostrów Wlkp. kupuje opaski dla seniorów
Jeden przycisk i pomoc rusza. Ostrów Wlkp. kupuje opaski dla seniorów
Shutterstock

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Ostrów Wlkp. kupi 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 85 tys. zł.

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osobom starszym. Program skierowany jest do Ostrowian, którzy ukończyli 60 lat.

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Teleopieka dla seniorów – kto może skorzystać?

Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im całodobowego wsparcia.

Sercem systemu – jak informuje biuro prasowe ostrowskiego magistratu – jest prosta w obsłudze opaska noszona na nadgarstku.

W sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia jedno naciśnięcie przycisku SOS umożliwia natychmiastowe połączenie z dyspozytorem centrum monitoringu, który natychmiast wzywa odpowiednie służby lub powiadamia rodzinę. Co kluczowe, urządzenie wyposażone jest także w inteligentny czujnik ruchu. Jeśli senior upadnie i straci przytomność, opaska automatycznie wyśle sygnał alarmowy do centrali, nawet bez ingerencji użytkownika” – poinformowano w komunikacie.

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Beata Klimek przypomniała w rozmowie z PAP, że miasto wprowadziło program teleopieki w 2016 r. i na początku pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu miasta. Od 2022 r. działania są realizowane w ramach rządowego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów.

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Roczny koszt realizacji programu wynosi blisko 100 tys. zł, z czego 80 proc. pochodzi z budżetu państwa.

Ilu seniorów korzysta z teleopieki?

W 2025 r. z usług teleopieki skorzystało 112 Ostrowian. W ciągu roku zanotowano 444 zgłoszenia alarmowe.

Ewa Bąkowska (PAP)

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Źródło: PAP
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