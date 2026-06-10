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Nowa ustawa o transporcie zbiorowym 2026: więcej autobusów na wsi. Sprawdź, ile połączeń i od kiedy

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10 czerwca 2026, 08:48
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
autobus na wiejskiej drodze, dookoła zielone łąki
Mieszkasz na wsi i nie masz jak dojechać do lekarza czy urzędu? Rząd chce 4 busy dziennie w gminie
Shutterstock

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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje dostęp do autobusów dla wszystkich mieszkańców wsi. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów samorządy będą musiały zapewnić minimum 4 połączenia dziennie w dni robocze i 2 w weekendy. To koniec sytuacji, w której brak autobusu uniemożliwia dojazd do lekarza, urzędu czy na zakupy.

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Dla kogo te zmiany w transporcie publicznym?

Nowa ustawa dotyczy wszystkich mieszkańców gmin wiejskich i małych miejscowości w całej Polsce. Jeśli dotychczas Twoja gmina nie organizowała regularnych kursów autobusowych lub było ich za mało – po wejściu ustawy to się zmieni.

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Co to oznacza w praktyce? Będziesz mieć zagwarantowany dojazd z Twojej miejscowości do siedziby gminy, powiatu i miasta wojewódzkiego – bez względu na to, czy mieszkasz w dużej wsi, czy w małym przysiółku.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ile będzie kursów autobusowych po zmianach ustawowych? Gdzie wtedy dojadę?

Ustawa wprowadza minimalny standard dostępności do komunikacji:

  • 4 połączenia dziennie w dni robocze (poniedziałek–piątek);
  • 2 połączenia w weekendy i święta.

Dotyczy to konkretnych tras:

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  • Stolica województwa do i z siedzib powiatów,
  • Siedziby powiatów do i z siedziby gmin,
  • Twoja miejscowość do i z: urząd gminy, przychodnia, szkoła

„To przejście od działań doraźnych do systemowego budowania dostępności transportowej" – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie z 09.06.2026 r.

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Jak zmiany w transporcie publicznym pomogą w codziennym życiu?

  • Dojazd do lekarza: nie będziesz musiał prosić sąsiadów o podwózkę ani rezygnować z wizyty, bo nie ma jak dojechać.
  • Załatwienie spraw urzędowych: wizyta w ZUS, KRUS, urzędzie gminy czy powiatu – autobus zawiezie Cię tam i z powrotem tego samego dnia.
  • Zakupy i sprawy rodzinne: łatwiej dotrzesz do większego sklepu, na pocztę czy w odwiedziny do rodziny w mieście.
  • Wyjazdy w weekendy: dwa połączenia w soboty i niedziele to możliwość dojazdu na mszę do innej parafii, do dzieci w mieście czy na zakupy.

Co jeszcze się zmieni w transporcie publicznym?

Transport na żądanie

W małych miejscowościach, gdzie stały kurs autobusu byłby nieekonomiczny, gminy będą mogły uruchomić busy na telefon – dzwonisz, rezerwujesz przejazd, bus przyjeżdża o ustalonej godzinie.

Rozkłady jazdy w internecie

Wszystkie rozkłady będą dostępne online. Twoje dzieci lub wnuki będą mogły sprawdzić dla Ciebie godziny kursów przez telefon, jeżeli nie znasz się na Internecie lub nie masz dostępu. To też ułatwi planowanie wizyt u lekarza czy w sprawach urzędowych.

Jeden bilet na wszystko

Ustawa przewiduje integrację autobusów z pociągami – w przyszłości kupisz jeden bilet na całą trasę, nawet jeśli przesiadasz się z autobusu do pociągu.

Kto to wszystko zorganizuje?

Za połączenia odpowiadać będzie marszałek województwa – to on stworzy sieć autobusową łączącą wszystkie gminy i powiaty. Zadba również o to, aby kursy odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców, a nie tylko istniały na papierze, żeby spełnić wymogi ustawowe.

Co robić teraz, kiedy jeszcze nie ma nowych przepisów o transporcie publicznym?

Ustawa jeszcze nie obowiązuje, ale możesz już teraz:

  • Zapytać w urzędzie gminy, jakie są plany na nowe połączenia;
  • Zgłosić potrzebę konkretnych tras (np. do przychodni w sąsiedniej gminie);
  • Poprosić dzieci lub wnuki, żeby śledziły informacje o rozkładach online.

Nowe przepisy to może być realna zmiana – szczególnie dla osób wykluczonych komunikacyjnie, które dotychczas musiały polegać na pomocy rodziny lub w ogóle rezygnowały z wyjazdów.

Zmiany w transporcie publicznym - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy wejdą nowe przepisy?

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 9 czerwca 2026 r. Teraz trafi do Sejmu. Po uchwaleniu samorządy będą miały czas na wdrożenie zmian. Prawdopodobnie komunikacja po nowemu zacznie funkcjonować w 2027 roku, bo trzeba wszystko zorganizować.

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Sprawdź

Czy będzie trzeba płacić za bilety?

Tak, autobusy będą biletowane. Ustawa nie wprowadza darmowych przejazdów, ale gwarantuje ich dostępność. Chyba że dana gmina zdecyduje się na darmowe bilety, choćby dla określonej grupy osób (np. emerytów i rencistów).

Co jeśli w mojej gminie w ogóle nie ma teraz autobusów?

Gmina będzie musiała je uruchomić – sama lub wspólnie z sąsiednimi gminami. To już nie będzie wybór, ale obowiązek.

Jak sprawdzić rozkład jazdy?

Po wdrożeniu ustawy wszystkie rozkłady będą do sprawdzenia w Internecie – na stronie gminy. Możesz poprosić rodzinę o sprawdzenie lub zapytać w urzędzie gminy.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

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Źródło: INFOR
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