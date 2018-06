Zarobki wójta, burmistrza, prezydenta miasta 2018 r.

Dodatek funkcyjny może zostać przyznany przez radę gminy w następujących kwotach: prezydent m.st. Warszawy - do 2500 zł; prezydent miasta (miasta na prawach powiatu): powyżej 300 tys. mieszkańców - do 2500 zł,

do 300 tys. mieszkańców - do 2100 zł; wójt, burmistrz w gminie: powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł,

do 15 tys. mieszkańców - do 1900 zł. burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy: powyżej 100 tys. mieszkańców - do 2100 zł;

do 100 tys. mieszkańców - do 2000 zł.