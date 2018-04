Koszt polisy chroniącej pracowników gminy w czasie wyjazdu integracyjnego nie jest ich przychodem

Odpowiedź: Nie, pracownicy nie zostaną obciążeni PIT, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki uznania wyjazdu za integracyjny, czyli będzie on miał na celu zacieśnienie więzi i poprawę atmosfery wśród pracowników. Ta korzystna interpretacja przepisów przez organy podatkowe dotyczy wszystkich wydatków składających się na zorganizowanie wyjazdu - nie tylko ubezpieczenia, ale i przejazdu autokarem, noclegu w hotelu, wyżywienia oraz biletów wstępu do obiektów wykorzystywanych na potrzeby imprezy. Katalog takich wydatków jest otwarty. Fiskus wymaga jedynie, aby był to wydatek związany z wyjazdem integracyjnym i uzasadniony niezbędnością dla jego przeprowadzenia.

