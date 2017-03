Komunalizacja przez gminy mienia państwowego - orzeczenie NSA

Pod koniec lutego 2017 r. NSA podjął uchwałę dotyczącą problematyki komunalizacji przez gminy mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP.

Uchwałą z dnia 27 lutego 2017 r. (sygn. I OPS 2/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Wniosek Prezesa NSA w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który z uwagi na występujące w orzecznictwie sądów administracyjnych (a zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego) rozbieżności wystąpił o wyjaśnienie: „Czy pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego przysługiwania prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta nie należała na dzień 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.)?”.

W uzasadnieniu wniosku Prezes NSA wskazał, że analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszącego się do kwestii ustalenia stanu prawnego nieruchomości, znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego PKP, które to nieruchomości z dniem 27 maja 1990 r. z mocy samego prawa stały się mieniem gmin, a więc w zakresie ustalenia, czy w dacie 27 maja 1990 r. przedsiębiorstwo państwowe PKP dysponowało tytułem prawnym do wspomnianych nieruchomości – a jeżeli tak, to jakim – wyłączającym możliwość komunalizacji, ujawniła istnienie dwóch odmiennych stanowisk.

Zgodnie z pierwszym poglądem, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nabycie przez właściwe gminy mienia ogólnonarodowego (państwowego) następowało w odniesieniu do mienia „należącego do” rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone wyżej pełniły funkcję organu założycielskiego oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych wspomnianym wyżej organom (tak m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. I OSK 2526/14).