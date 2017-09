Sprawa budynku przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie wznowiona

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji bada w środę sprawę nieruchomości Marszałkowska 43; przed rozprawą na briefingu głos zabrali pełnomocnicy miasta.

Pełnomocnik Zofia Gajewska poinformowała, że ws. Marszałkowskiej 43 miasto wznowiło postępowanie, ponieważ "zaistniały wątpliwości, co do prawdziwości testamentu z lat 70". "W tym zakresie prokuratura prowadzi postępowanie obecnie, stąd też wznowiliśmy i zawiesiliśmy postępowanie do czasu procedowania tej kwestii w prokuraturze" - podkreśliła.

Według Gajewskiej miasto pomogło lokatorom, którzy na dzień przejęcia budynku w 2011 r. zajmowali jeszcze w tej kamienicy lokale mieszkalne. "Z siedmioma rodzinami podpisano umowy najmu, jedna rodzina jeszcze oczekuje na zakończenie remontu" - poinformowała.

"Wszystkim osobom, które zamieszkiwały w tych lokalach, złożyły wnioski, czyli starały się o pomoc miasta, spełniały kryteria - pomoc tym ludziom została udzielona, dostali lokale zamienne. Stawka czynszu na Marszałkowskiej 43 to jest w zależności od lokalu od 14 do niecałych 17 zł za metr kwadratowy" - dodała Gajewska.

Pełnomocnicy przekonywali też, że z ich strony podczas poprzedniej rozprawy ws. Poznańskiej 14 nie doszło do uchybienia zasadom ochrony danych osobowych. Zostali wtedy wykluczeni z rozprawy na wniosek przewodniczącego komisji Patryka Jakiego.

Gajewska poinformowała, że pełnomocnicy zwrócili się do Rady Adwokackiej. "Wydaje nam się, że nasz samorząd powinien przyjrzeć się postępowaniu i temu w jaki sposób traktowani są pełnomocnicy, w jaki sposób traktowani są adwokaci. Działaliśmy podczas ostatniego posiedzenia komisji w pełni legalnie, rzetelnie reprezentowaliśmy interesy prezydent m.st. Warszawy" - podkreśliła. (PAP)

