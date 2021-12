23 mln zł dla gmin za wysoki poziom szczepienia na Covid-19

23 mln zł otrzymały łącznie te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców na COVID-19 pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

Wojewoda świętokrzyski wręczył 20 grudnia 2021 r. nagrody finansowe dla gmin z regionu za udział w konkursie "Rosnąca Odporność". Przedstawiciele 39 samorządów otrzymali czeki na łączną kwotę blisko 23 mln zł.

Nagroda za szczepienie na COVID-19

Konkurs Rosnąca Odporność został skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców na COVID-19 pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Konkurs został uruchomiony na początku sierpnia tego roku, ponieważ to właśnie w tym miesiącu przewidywano zmniejszenie zainteresowania szczepieniami. Zgodnie z ustalonymi zasadami konkursu w powiatach z 3 gminami nagrodę w wysokości 1 mln zł mogła zdobyć tylko 1 gmina z najwyższym wskaźnikiem wzrostu. W powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł mogły zdobyć dwie najlepsze gminy. W przypadku pozostałych powiatów (powyżej 4 gmin) nagrody przypadały trzem gminom (1 mln zł, 500 tys. zł, 250 tys. zł).

Nagroda za szczepienie na COVID-19 na ośrodek zdrowia

Gmina Ruda Maleniecka w rywalizacji samorządów powiatu koneckiego zajęła trzecie miejsce i w nagrodę otrzymała 250 tys. zł. "Już od dłuższego czasu prowadziliśmy akcję promującą szczepienia poprzez m.in. młodzież szkolną. Informacje na ten temat były także dostępne w urzędzie gminy i w ośrodku zdrowia. To przyniosło efekty. Otrzymane pieniądze przeznaczymy na działalność naszego ośrodka zdrowia"- powiedział wójt gminy Leszek Kuca.

Nagroda za szczepienie na COVID-19 - 59% zaszczepionych mieszkańców

250 tys. zł otrzymała także gmina Zawichost w powiecie sandomierskim. "W tym konkursie zajęliśmy trzecie miejsce w powiecie. Ale w konkursie +Najlepiej wyszczepiona gmina" wygraliśmy w całym województwie świętokrzyskim. W naszej gminie procent osób w pełni zaszczepionych wynosi około 59 proc." - podkreśliła w rozmowie z burmistrz Zawichostu Katarzyna Kądziołka. Dodała, że tak dobre efekty całej akcji to wspólny sukces samorządu, pracowników urzędu gminy i personelu szczepiącego. Spośród gmin powiatu staszowskiego Rytwiany uplasowały się na drugim miejscu. W nagrodę wójt gminy Grzegorz Forkasiewicz odebrał czek na 500 tys. zł. "W tych trzech miesiącach, które miały nas przygotować na czwartą falę pandemii, a więc w sierpniu, wrześniu i październiku, nasi mieszkańcy wykazali się dużą odpowiedzialnością i masowo ruszyli do punktów szczepień. Na początku stycznia z radnymi gminy pomyślimy, jak spożytkować te środki, które do nas trafiły" - powiedział Forkasiewicz.

Nagroda za szczepienie na COVID-19 - prawie 23 mln zł na nagrody

Przedstawiciele 39 świętokrzyskich gmin otrzymali czeki na łączną kwotę 22,75 mln zł.