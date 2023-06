Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu pracowników samorządowych [Dz.U 2023 r. poz. 1102]

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie pracownika samorządowego od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania wzrośnie:

1) z 2150 zł do 3300 zł, a

2) w dwudziestej kategorii z 3200 zł do 5200 zł.

Wynagrodzenia od pierwszej do dziewiątej kategorii zaszeregowania zwiększają się o 50 zł w każdej kolejnej, od dziewiątej do szesnastej o 100 zł. od szesnastej do dwudziestej o 200 zł.

Opublikowane rozporządzenie dotyczy tabeli kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wykazu stanowisk i minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

„Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”.

Ze względu na zmiany w wykazie stanowisk, ochroną zostaną objęci pracownicy, którzy byli zatrudnieni na określonym stanowisku, ale zgodnie z nowymi przepisami nie spełniają minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy. Według nowych przepisów będą mogli być nadal zatrudnieni na tym stanowisku.

Podobne zasady dotyczą pracowników samorządowych, zatrudnionych, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, na stanowisku, które nie zostało ujęte w wykazie. Tacy pracownicy mogą być nadal zatrudnieni, z tym że na innym stanowisku określonym w noweli rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - treść