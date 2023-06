Jakie zmiany w szkole w roku szkolnym 2023/2024?

Duże zmiany czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/2024.

W lutym 2023 r. minister edukacji i nauki podpisał nowelizacje dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej. Zgodnie z nimi od września 2023 r. w szkołach podstawowych możliwe będzie nauczanie języka łacińskiego, przedmiot podstawy przedsiębiorczości zastąpi przedmiot biznes i zarządzenie, a w wykazie lektur z języka polskiego dla liceum i technikum pojawią się gry o walorach edukacyjnych: "This War of Mine" i "Gra Szyfrów".

Laptopy dla uczniów

Zgodnie z uchwaloną w maju przez Sejm ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Będą one kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Laptop będzie własnością rodziców ucznia. W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Nowelizacja Karty Nauczyciela

W połowie czerwca Sejm uchwalił zaś nowelizację 15 ustaw, m.in. ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z nią przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, czyli w wieku niższym niż ustawowy będą mogli nauczyciele, którzy rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Nauczyciela, który przejdzie na emeryturę na szczególnych zasadach, a nie osiągnął wieku emerytalnego, będzie można zatrudnić w szkole tylko za zgodą kuratora. Wymiar zatrudnienia w szkole takiego nauczyciela nie będzie mógł być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli

Do przejścia na emeryturę na szczególnych zasadach będą mogli przejść począwszy od: 1 września 2024 r. (nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.); 1 września 2025 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.); 1 września 2026 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowela rozszerza też grono uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które jest odpowiednikiem emerytur pomostowych, o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Nowe uprawnienia kuratorów

Wprowadza także większy nadzór kuratora, m.in. nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Wcześniejsza - uchwalona w listopadzie 2022 r. - nowelizacja Prawa oświatowego, która miała wprowadzić m.in. zmiany w zasadach działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także wprowadzającą zmiany w edukacji domowej, została w grudniu zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024