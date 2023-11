Edukacja: Od 1 stycznia 2024 r. dla niektórych uczących podwyżka do 6717,69 zł netto? To nadal bardzo mało

W 2024 r. profesor zarobi przynajmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł. To kwoty brutto. I pensje minimalne bez dodatków. 9370 zł miesięcznie brutto, to pensja 6717,69 zł netto. To nadal mało. Jak na tytuł profesorski.

