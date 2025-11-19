REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Organizacja » Ustrój i jednostki » Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?

Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 14:25
Karolina Muzyczka
Karolina Muzyczka
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Ponadto współpracuje z uczelniami: Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy; Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wejherowie, Społeczną Akademią Nauk w Warszawie; Uniwersytetem SWPS; Staropolską Akademią Nauk w Kielcach
Jaka jest rola wojewody w systemie nadzoru nad działalnością samorządu powiatu?
Jaka jest rola wojewody w systemie nadzoru nad działalnością samorządu powiatu?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Skutki doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego

Doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego wywołuje skutki ex lege w postaci wstrzymania wykonania zarządzenia, przy czym wstrzymanie wykonania może nastąpić jednocześnie przed wszczęciem postępowania nadzorczego albo w toku tego postępowania przez organ nadzoru postępowań nadzorczych. Ustawa o samorządzie powiatowym w sposób ogólny określa zasady prowadzenia takich postępowań, ograniczając się do uznania, że stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Skutkuje to prawną uznaniowością stosowania przez wojewodów przepisów k.p.a. w ramach prowadzonych postępowań nadzorczych. Zatem jedną z gwarancji ochrony prawnej samodzielności samorządu powiatowego, powinno być wprowadzenie wprost reguł procesowych, czyli art. 61 § 4 k.p.a. zgodnych z nadzorem wojewody nad samorządem powiatu.

REKLAMA

REKLAMA

Rola wojewody w systemie nadzoru nad działalnością samorządu powiatu

W systemie nadzoru nad działalnością samorządu powiatu wojewoda jest traktowany jako organ nadzoru bieżącego, na rzecz którego przysługuje domniemanie kompetencji nadzorczych. Odnosząc się bowiem do nadzoru wojewody nad zarządzeniami starosty można zauważyć, że nie dają one, jednoznacznej odpowiedzi związanej z dopuszczalnością stosowania przez wojewodę wobec aktów wskazanych środków nadzorczych. Wątpliwości te wynikają z użycia przez ustawodawcę terminu organy powiatu (podczas gdy starosta nie został w ustawach ustrojowych zaliczony do organów danej jednostki samorządowej) oraz posługiwaniem się terminem uchwała (która może pochodzić jedynie od organu kolegialnego). Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (u.s.p.) uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. W związku z takim brzmieniem obowiązujących aktów prawnych narodziło się pytanie: czy wojewoda posiada kompetencję do stwierdzenia nieważności zarządzenia starosty, czy też korzystanie z tych środków nadzoru jest uzależnione od charakteru zarządzenia np. przysługuje tylko w przypadku zarządzeń mających cechy aktów prawa miejscowego, czyli w pewnym sensie zastępujących uchwały?. W orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok WSA w Poznaniu z 19 grudnia 2007 r., postanowienie WSA w Olsztynie z 16 lutego 2010) przyjmuje się, że wojewoda jako organ nadzoru posiada kompetencje do stwierdzenia nieważności tych zarządzeń starosty, które mają właściwości aktów powszechnie obowiązujących. Stan ten bowiem, może dotyczyć zarządzeń wydawanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach materialnoprawnych jeżeli zakres materii przekazanej do uregulowania odpowiadać będzie wymaganiom stawionym aktom prawa miejscowego.

Rozważaniom co do kompetencji nadzorczych wojewody w zakresie stwierdzenia nieważności zarządzeń starosty warto poddać też kwestię tego czy są one wykluczone w przypadku zarządzeń będących aktami wewnętrznymi obowiązującymi o charakterze normatywnym i nienormatywnym, które mogą być wydawane jako zarządzenia o charakterze samoistnym lub wykonawczym. Ograniczenie takie nie występuje w przypadku uchwał organów samorządowych, ponieważ uchwały będące aktami prawa miejscowego, jak i uchwały stanowiące akty wewnętrzne podlegają nadzorowi wojewody, czyli jest on właściwy do stwierdzenia ich nieważności. Rozwiązanie to jest zgodne z zakresem przedmiotowym oraz celem nadzoru. Przyjęte zatem rozszerzenie wykładni obowiązujących unormowań prawnych wobec zarządzeń starosty o charakterze powszechnie obowiązujących nie wyklucza stwierdzenia także względem pozostałych zarządzeń wydawanych przez te organy. Interpretacja, taka znajduje uzasadnienie zwłaszcza w sytuacji, gdy dojdzie do wydania przez starostę zarządzenia wewnętrznego bez podstawy prawnej. Wówczas pozbawienie wojewody środka nadzoru postaci stwierdza nieważności aktu powodowałoby funkcjonowanie aktów sprzecznych z prawem.

Charakter zarządzeń wydawanych przez starostę

Zarządzenia wydawane przez starostę są aktami prawnymi o charakterze niejednorodnym. Z punktu widzenia ich charakteru prawnego są to akty wewnętrzne obowiązujące. W grupie tej przeważają zarządzenia jako akty wewnętrzne nienormatywne. Zarządzenia stanowione są głównie na podstawie przepisów ustaw ustrojowych i kierowane do podmiotów podporządkowanych organizacyjnie podziałami wydającym akt. Adres aktu może być określony w sposób indywidualny lub generalny. Aktem wewnętrznym obowiązującym są zarządzenia zawierające treści normatywne, określne, jako akt normatywny administracji. Można także wyróżnić zarządzania powszechnie obowiązujące stanowiące akty prawa miejscowego. Zarządzenia nie tworzą katalogu zamkniętego. Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw ustrojowych mają charakter zarządzeń samorządowych, których ilość nie jest określona, ponieważ ich przedmiot jest wskazany w sposób ogólny, a do wydania zarządzeń wykonawczych udzielane są nowe upoważnienia w ustawach materialnoprawnych. Występuję rozróżnienie pod względem charakteru prawnego zarządzeń starosty, aktem je łączącym powinien być nadzór wojewody. Sytuacja, ta bowiem jest istotna, a zwłaszcza jeśli uwzględni się, że nadzór wojewody pozostaje jednym realnym trybem weryfikowania zarządzeń starosty. Akty te nie są objęte kontrolą rady powiatu czy sejmiku województwa, ponieważ przepisy ustaw samorządowych nie przyznają tym organom kompetencji kontrolnych wobec aktów prawnych wydawanych przez starostę. Kontrola sądowa jest ograniczona do zarządzeń powszechnie obowiązujących, przy czym charakter aktu nie przesądza o uwzględnieniu skargi.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 769)

Orzecznictwo:

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Po 712/07;
  2. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2010, r. sygn. akt II SA/0l 982/09.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Odwołanie od decyzji administracyjnej. Najważniejsze informacje
Odwołanie od decyzji administracyjnej. Najważniejsze informacje
Postanowienia w postępowaniu administracyjnym. Co się zmieniło od 13 lipca 2025 r.?
Postanowienia w postępowaniu administracyjnym. Co się zmieniło od 13 lipca 2025 r.?
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Jak obliczyć dochody gmin i innych JST na 2026 rok. Ministerstwo Finansów publikuje algorytm
19 lis 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 19 listopada 2025 r. opracowanie „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”. W tym opracowaniu resort finansów prezentuje algorytm wyliczania dochodów przykładowej gminy. Mechanizmy wyliczenia są analogiczne dla samorządów ze wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem MF, to opracowanie pozwoli każdej JST na samodzielną analizę procesu naliczenia dochodów danej jednostki.
MSiT: Opłata turystyczna w każdej gminie i Poland Travel - rządowa platforma rezerwacji usług turystycznych
19 lis 2025

Ministerstwo Sportu i Turystki pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej oraz nad stworzeniem rządowej platformy rezerwacji, która byłaby konkurencja dla komercyjnych platform - poinformował 19 listopada 2025 r. w Sejmie wiceminister sportu Ireneusz Raś. Jest już gotowy wstępny projekt przepisów dot. opłaty turystycznej, która byłaby możliwa do wprowadzenia w każdej gminie.

3,6 mld zł dla NFZ na nadwykonania – rząd zajmie się projektem. Co zmieni nowa ustawa?
19 lis 2025

Trwa Rada Ministrów. W porządku obrad jest projekt ws. przekazania ok. 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie tzw. nadwykonań. Ministrowie rozpatrzą też projekt ws. wytwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dokumentów publicznych.
Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?
19 lis 2025

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

REKLAMA

Decyzja, która zmieni Polskę. Dlaczego Szybka Kolej Miejska Wrocław jest dziś najrozsądniejszą inwestycją państwa
14 lis 2025

Polska nie potrzebuje kolejnych deklaracji o nowoczesności. Potrzebuje decyzji, które naprawdę zmieniają kraj. Szybka Kolej Miejska Wrocław (SKM Wrocław) jest jedną z nich – logiczną, policzalną i gotową do realizacji inwestycją, która może w ciągu dekady spiąć gospodarkę zachodniej Polski w jednolity organizm.
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
13 lis 2025

Opóźnienia w postępowaniu administracyjnym nie zawsze muszą oznaczać naruszenie prawa. Niekiedy wynikają bowiem z realnych przeszkód, które trudno przewidzieć. Każde przekroczenie terminu wymaga jednak precyzyjnego uzasadnienia, inaczej może skutkować skargą na bezczynność lub przewlekłość organu.
Samorządy tracą wpływy z PIT i CIT. Gminy planują wspólnie wystąpić do MF o wprowadzenie korekt i wyrównania
13 lis 2025

Prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł poinformował, że gminy, które rok do roku stracą na zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów sposobie obliczania udziałów w PIT i CIT oraz subwencji na 2026 r., zamierzają wspólnie wystąpić do resortu ws. korekt lub wyrównań.
E-Doręczenia wkraczają w nową fazę. Sprawdź, kiedy papierowe awiza przejdą do historii [Harmonogram]
12 lis 2025

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, już ponad dwa miliony Polaków, firm i instytucji korzysta z systemu e-Doręczeń. Z czego, aż 75 proc. z nich założyło swoje skrzynki w tym roku. Czym są e-Doręczenia i e-Polecone?

REKLAMA

Nowy system opłat za odpady: krok w stronę ekologii czy powrót do dawnych problemów?
12 lis 2025

Resort klimatu i środowiska zapowiada zmiany, które mają umożliwić gminom różnicowanie wysokości opłat za odpady w zależności od ich masy oraz jakości segregacji. Pomysł, choć zgodny z europejskim trendem "płać za to, co wyrzucasz", budzi jednak wątpliwości – zwłaszcza wśród samorządów, które obawiają się skutków ubocznych w postaci wzrostu kosztów i nielegalnego pozbywania się odpadów.
Wielki Wrocław. Decyzja państwowa, nie lokalna fanaberia. Kiedy nastąpi formalne rozszerzenie granic miasta?
10 lis 2025

Wrocław nie mieści się już w sobie. Oficjalnie żyje w nim 670 000 mieszkańców, ale w rzeczywistości – według badań miasta i uniwersytetu – blisko 900 000. To różnica, która decyduje o wszystkim: o liczbie szkół, o subwencjach, o liniach tramwajowych i o tym, ile karetek może ruszyć w drogę. Przez statystyczne złudzenie miasto wygląda na mniejsze, niż jest. A państwo udaje, że tego nie widzi.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA