Dziś jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi i święto matematyki

Min. B. Nowacka: przyszłością dla Polski jest Unia Europejska; zachęcamy do organizowania Szkolnych Klubów Europejskich

Polska młodzież powinna mieć możliwość porozmawiania o przyszłości. A tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska. Dlatego zachęcamy bardzo do aktywizacji w ramach Szkolnych Klubów Europejskich – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej w dniu 13 marca 2024 r. MEiN wyśle do szkół listy zachęcające do tworzenia tych klubów.