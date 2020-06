Postulaty ZNP w sprawie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021

Za chwilę kończymy rok szkolny, który zapamiętamy przede wszystkim ze względu na trzymiesięczną zdalną edukację. Szkoły zostały zamknięte, ale kształcenie nie zostało przerwane dzięki nauczycielom, uczniom i wspierającym rodzicom.

– Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w kształcenie na odległość chciałbym bardzo podziękować Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom tym bardziej, że rząd pozostawił nas samych sobie – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nauczyciele chcą wrócić do szkół i przedszkoli we wrześniu! Nauczyciele tęsknią za swoimi uczniami! Chcą pracować w szkolnych klasach ze swoimi uczniami. Ale dzisiaj nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna jesienią i być może będziemy musieli zmierzyć się z drugą falą epidemii koronawirusa. Dlatego nie zgadzamy się, aby jesienią w sytuacji ponownego zamknięcia szkół przez rząd, edukacja zdalna miała wyglądać tak, jak przez ostatnie trzy miesiące, czyli by jej ciężar został przerzucony tylko i wyłącznie na barki rodziców i nauczycieli.





Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

23 czerwca Zarząd Główny ZNP opracował i przyjął Stanowisko w sprawie systemowych rozwiązań ujednolicających pracę szkół i placówek oświatowych w zakresie zdalnego nauczania.

Zarząd Główny ZNP zwraca się z apelem do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o niezwłoczne podjęcie działań, które przyczynią się do stworzenia systemowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia na wypadek, gdyby rząd znowu zamknął szkoły. Podstawą jest:

sprzęt komputerowy,

jednolita platforma edukacyjna do komunikacji z e-zasobami

dostęp do szybkiego darmowego internetu

oraz kompleksowe rozwiązania wspierające uczniów i umożliwiające nauczycielom zdalną pracę.

Wnioskujemy o podjęcie przez MEN działań. Te szczegółowe działania to:

1) doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów potrzebującym uczniom i nauczycielom

2) utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:

· e-zasoby do kształcenia,

· poradniki dla uczniów i rodziców:

· szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,

· komunikator do prowadzenia wideokonferencji

3) zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;

4) zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;

5) zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów pracujących z dziećmi, które wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;

6) opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość, by wyeliminować nieprawidłowości;

7) uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego;

8) modyfikacja podstawy programowej kształcenia przez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;

9) opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość (chodzi o uczniów, którzy „zniknęli” z e-szkoły);

10) kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nauczyciele chcą wrócić do szkół i przedszkoli oraz pracować bezpośrednio ze swoimi uczniami – mówił szef ZNP. – Jednak domagamy się, by MEN przygotował systemowe rozwiązania na wypadek, gdyby rząd zdecydował się zamknąć placówki jesienią z powodu epidemii!

Źródło: ZNP