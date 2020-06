Wypełnianie świadectw szkolnych – pytania i odpowiedzi

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wpisuje się osiągnięcia ucznia ze wszystkich lat?

Wpisanie osiągnięć uczniów na świadectwie ukończenia szkoły jest o tyle ważne, że uczeń zyskuje w ten sposób dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zatem na tym świadectwie wpisuje się wszystkie ważne w tym kontekście osiągnięcia z drugiego etapu edukacji a więc z klas 4-8.

Jakie osiągnięcia ucznia można wpisać na świadectwie?

Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

Szczegółowe wytyczne oraz wykaz konkursów znajduje się na stronach właściwych miejscowo kuratoriów oświaty.

Co w sytuacji gdy osiągnięcia ucznia zostaną pominięte na świadectwie?

Jeżeli chodzi o kwestie nie zamieszczania informacji o osiągnięciach ucznia w poprzednich latach, to obecnie nie ma podstaw prawnych do dokonania sprostowania tych świadectw promocyjnych. Świadectwo promocyjne nie jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Co najwyżej osiągnięcia uzyskane w poprzednich latach mogą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Na świadectwie promocyjnym z poprzednich lat można dokonać sprostowania błędu lub omyłki również na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, jednak w opisanym przypadku na wydanych świadectwach nie ma błędu ani omyłki (nie ma co poprawiać, bo po prostu osiągnięcia nie zostały wpisane) – nie ma więc podstawy do dokonania sprostowania.

Czy na świadectwie należy wpisać doradztwo zawodowe?

Nie. Informacja o udziale ucznia w takich zajęciach nie jest wpisywana na świadectwie.

Czy świadectwie powinien być wpisany przedmiot wychowanie do życia w rodzinie?

Jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia z takiego przedmiotu to taka adnotacja powinna pojawić się w rubryce: „Inne zajęcia”. Jeśli nie uczęszczał w ogóle nie wpisujemy takiego przedmiotu.

Co w sytuacji błędu? Czy można sprostować świadectwo?

Błąd i oczywistą omyłkę na świadectwie promocyjnym (poświadczającym zdanie do następnej klasy) można sprostować. Dokonuje tego szkoła z własnej inicjatywy albo na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis odpowiednio dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę i odcisk pieczęci urzędowej szkoły.

Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się na arkuszu ocen.

Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły. Takie świadectwo zawierające błąd lub omyłkę podlega wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r, w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700) oraz załącznik do tego rozporządzenia