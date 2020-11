Czy będą podwyżki dla nauczycieli w 2021 r.?

Składniki wynagrodzenia nauczycieli

Zgodnie Kartą Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków. Nauczyciele mogą otrzymać dodatek motywacyjny, funkcyjny (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy) oraz dodatek za warunki pracy.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.





Polecamy: Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego

Kwota bazowa w 2021 r.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli jest wyliczane w odniesieniu do kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli co roku w ustawie budżetowej. Od 1 września 2020 r. kwota bazowa wzrosła do 3537,80 zł. Kwota ta jest jednocześnie średnią pensją nauczyciela stażysty. Nauczyciel kontaktowy otrzymuje średnio 111% tej kwoty, nauczyciel mianowany 144% a dyplomowany 184%.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w przedstawionej opinii do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok alarmuje, że w budżecie na 2021 r. nie przewidziano żadnych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Kwota bazowa pozostanie na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. subwencja oświatowa, z której samorządy wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wzrośnie z 49,8 do nieco ponad 52 mld zł, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieniądze wystarczą jednak wyłącznie na sfinansowanie kosztów podwyżki z września tego roku.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli), wyniesie: dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł, nauczyciela mianowanego – 3 445 zł, nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Zamrożenie wynagrodzeń w całej budżetówce

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej rząd planuje w 2021 roku zamrożenie wynagrodzeń nie tylko nauczycieli, ale zamrożenie pensji we wszystkich jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215

Opinia ZNP do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok

Oprac. Marta Zdanowska