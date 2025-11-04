MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.
Projekt ustawy został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 30 października 2025 r.
Najważniejsze informacje o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Celem projektu ustawy jest zwiększenie skuteczności, przejrzystości i sprawiedliwości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców i pozostałych interesariuszy.
- Projekt uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych RM (numer w wykazie prac UD252) 30 czerwca br.
- 30 października 2025 r. projekt został opublikowany w RCL.
Jakie zmiany wprowadza nowelizacja - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców oraz innych uczestników systemu, a także umożliwiają osiągnięcie celów wyznaczonych przez politykę unijną oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028.
Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie są: uelastycznienie systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uszczelnienie systemu opłat oraz poprawa selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Pozostałe zmiany:
- możliwość różnicowania opłat na podstawie masy odpadów i jakości ich segregacji – zachęcenie mieszkańców do dokładniejszej segregacji, co pozwoli na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą masą wytwarzanych odpadów przez każdego z mieszkańców,
- rozszerzenie możliwości obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów o kolejne typy nieruchomości,
- poszerzenie katalogu fakultatywnych zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwienie gminom prowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji poprawności złożonych deklaracji,
- zwiększenie dostępności PSZOK-ów oraz innych form zbierania odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy i odległości.
Projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców i pozostałych interesariuszy, którzy wskazywali na trudności w realizacji obowiązków wynikających z obecnych przepisów. W szczególności podnoszono kwestie niewystarczających narzędzi umożliwiających skuteczne egzekwowanie selektywnego zbierania odpadów, niewystarczającego katalogu zwolnień i ulg, a także ograniczonych możliwości reagowania przez gminy na uchylanie się od obowiązków przez właścicieli nieruchomości.
