MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.

Projekt ustawy został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 30 października 2025 r.

Najważniejsze informacje o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Celem projektu ustawy jest zwiększenie skuteczności, przejrzystości i sprawiedliwości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców i pozostałych interesariuszy. Projekt uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych RM (numer w wykazie prac UD252) 30 czerwca br. 30 października 2025 r. projekt został opublikowany w RCL.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców oraz innych uczestników systemu, a także umożliwiają osiągnięcie celów wyznaczonych przez politykę unijną oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028.

Ważne Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie są: uelastycznienie systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uszczelnienie systemu opłat oraz poprawa selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pozostałe zmiany:

- możliwość różnicowania opłat na podstawie masy odpadów i jakości ich segregacji – zachęcenie mieszkańców do dokładniejszej segregacji, co pozwoli na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą masą wytwarzanych odpadów przez każdego z mieszkańców,

- rozszerzenie możliwości obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów o kolejne typy nieruchomości,

- poszerzenie katalogu fakultatywnych zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwienie gminom prowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji poprawności złożonych deklaracji,

- zwiększenie dostępności PSZOK-ów oraz innych form zbierania odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy i odległości.