Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]

MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]

04 listopada 2025, 13:19
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 13:19]
Tomasz Król
oprac. Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
MKiŚ: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Projekt]
ShutterStock

Nowe regulacje poprawią jakość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz będą wspierać mieszkańców w prawidłowej segregacji i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki nim gminy zyskają więcej narzędzi do motywowania mieszkańców do segregacji, na przykład poprzez obniżanie opłat czy rozszerzenie katalogu ulg i zwolnień.

Projekt ustawy został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 30 października 2025 r.

Najważniejsze informacje o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  1. Celem projektu ustawy jest zwiększenie skuteczności, przejrzystości i sprawiedliwości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  2. Projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców i pozostałych interesariuszy.
  3. Projekt uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych RM (numer w wykazie prac UD252) 30 czerwca br.
  4. 30 października 2025 r. projekt został opublikowany w RCL.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców oraz innych uczestników systemu, a także umożliwiają osiągnięcie celów wyznaczonych przez politykę unijną oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028.

Ważne

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie są: uelastycznienie systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uszczelnienie systemu opłat oraz poprawa selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Pozostałe zmiany:

- możliwość różnicowania opłat na podstawie masy odpadów i jakości ich segregacji – zachęcenie mieszkańców do dokładniejszej segregacji, co pozwoli na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą masą wytwarzanych odpadów przez każdego z mieszkańców,

- rozszerzenie możliwości obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów o kolejne typy nieruchomości,

- poszerzenie katalogu fakultatywnych zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwienie gminom prowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji poprawności złożonych deklaracji,

- zwiększenie dostępności PSZOK-ów oraz innych form zbierania odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy i odległości.

Projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańców i pozostałych interesariuszy, którzy wskazywali na trudności w realizacji obowiązków wynikających z obecnych przepisów. W szczególności podnoszono kwestie niewystarczających narzędzi umożliwiających skuteczne egzekwowanie selektywnego zbierania odpadów, niewystarczającego katalogu zwolnień i ulg, a także ograniczonych możliwości reagowania przez gminy na uchylanie się od obowiązków przez właścicieli nieruchomości.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Źródło: PAP
