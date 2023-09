MEiN dla PRB o nagrodzie 1125 zł dla nauczycieli [klasyfikacja budżetowa, PIT i ZUS]

Ministerstwo odpowiedziało na zapytanie Poradnika Rachunkowości Budżetowej.

Pytanie redakcji PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej

Dnia 10 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z 7 lipca 2023 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586). Artykuł 2 tej ustawy wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela, gdzie dodano art. 92a-92h. Zgodnie z tymi nowymi przepisami w 2023 r. nauczyciele otrzymają jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody będą wypłacały szkoły, w terminie do 14 października 2023 r.

W jakim paragrafie wydatków należy ująć wypłatę tej nagrody? Czy właściwy będzie, zgodnie z rozporządzeniem z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.), paragraf 304 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" czy 479 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli".

Ponadto czy nagrodę należy opodatkować i będzie podlegała składkom ZUS?

Redakcja "PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej" zwraca się z prośbą o pilną odpowiedź.

Odpowiedź MEiN w sprawie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda będzie wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r.