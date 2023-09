MEiN: Na nagrody dla nauczycieli jednak 1345,95 zł brutto, a nie 1125 zł. Nauczyciele nie zostaną poszkodowani wypłatą 755 zł

MEiN wypłaci na nagrody dla nauczycieli 1345,95 zł brutto, a nie 1125 zł. Z 1345,95 zł zostaną pokryte składki ubezpieczeniowe, które zapłacą pracodawcy zatrudniający nauczycieli (szkoła/organ prowadzący).

Nagroda specjalna, 1125 zł brutto, dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej będzie wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października – przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki w czwartkowym komunikacie.

REKLAMA

Szkoły dostaną pieniądze na składki ZUS od nagrody dla nauczycieli

REKLAMA

"Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64 proc., tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł" – poinformowało MEiN.

Pierwsza informacja o nagrodzie dla nauczycieli mówiła o kwocie 1125 zł. Okazało się jednak, że jest to kwota brutto. Dawało to nagrodę około 900 zł netto. Ale jeżeli od 1125 zł brutto odjąć jeszcze składki obciążające szkoły jako pracodawców, to nagroda zmniejszała się do około 755-750 zł.

Gminy przez ostatnie 4 tygodnie zabiegały o przekazanie pieniędzy na obciążające szkoły składki przez MEiN oraz MF. I te zabiegi się udały.

Czy nagrodę otrzymają nauczyciele w przedszkolach?

"Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach" – przekazał resort w komunikacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaznaczono, że jest to świadczenie wynikające ze stosunku pracy. Pracownik może się go skutecznie domagać. Stanowi przychód ze stosunku pracy. Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej.

Nagrody nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela.

Nagroda nie jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Skąd pieniądze dla nauczycieli?

REKLAMA

W komunikacie zaznaczono, że pieniądze na wypłatę nagrody będą przekazywane odpowiednio z rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.), oraz części budżetowych, którymi dysponują ministrowie, o których mowa w art. 8 ust. 4–14a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

Resort przypomina, że "zgodnie z art. 4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej".