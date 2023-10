Świadczenia z PFRON i dodatek 500 zł nie pomniejszają 2500 zł bonu dla nauczyciela na laptop

Bon 2500 zł: nauczyciel może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, które finansowane jest ze środków publicznych.

Jeśli nauczyciel otrzymał wsparcie z innych programów, np. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Zdalna Szkoła +, ale chce skorzystać z programu Laptop dla nauczyciela, powinien: skontaktować się z podmiotem, z którego otrzymał wsparcie, i ustalić zasady ewentualnego zwrotu sprzętu" - głoszą wyjaśnienia resortu na stronie Laptopdlanauczyciela.

Jeśli z kolei nauczyciel otrzymał dofinansowanie: z programu Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), może skorzystać z programu Laptop dla Nauczyciela.

Minister Cieszyński wyjaśniał to już wcześniej, będąc gościem Serwisu Samorządowego PAP.

"To nie ma znaczenia. Jeśli ktoś dostał 500 zł, to nadal jest uprawniony do skorzystania z tego programu. Było wiele pytań i nawet podejrzenia, że to pułapka podstawiona na nauczyciela. Absolutnie tak nie jest. To był inny program, to były inne czasy. Jedno z drugim się nie łączy" - mówił Cieszyński dla Serwisu Samorządowego PAP.

11 października Ministerstwo Cyfryzacji podało na portalu X, że "pierwsze laptopy z wykorzystaniem bonu dla nauczycieli zostały już kupione!"

Bon 500 zł dla nauczyciela. O co chodzi?

Do 7 grudnia 2020 r. nauczyciele mogli składać wnioski o dofinansowanie sprzętu, oprogramowania lub usługi potrzebnych do nauki zdalnej. Nauczyciele ironicznie nazywali to świadczenie „500 plus”.

500 zł nauczyciele mogli wydać na zakup:

komputera stacjonarnego; monitora; komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym; podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora; kamery internetowej lub wizualizera; statywu; mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

W praktyce można było za to kupić właśnie kamerkę i mikrofon.

WAŻNE! Podobnie jak w przypadku obecnych 2500 zł dla nauczycieli, w 2020 r. wsparcia nie otrzymały osoby pracujące wyłącznie w przedszkolach.

źródło: SS PAP, własne