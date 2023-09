Bon 2500 zł: Nauczyciel zwolnił się z pracy albo poszedł na emeryturę, świadczenie kompensacyjne. Zwraca komputer?

Nauczyciel po zakupie laptopa za bon 2500 zł przestał pracować w zawodzie. Czy musi zwrócić komputer?

Nie, USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli nie przewiduje jakiegokolwiek związku między:

REKLAMA

pracą w szkole a posiadaniem przez nauczyciela komputera kupionego przy wsparciu bonu 2500 zł.

Za to w przypadku odejścia ze szkoły wciąż obowiązuje nauczyciela 5-letni zakaz pozbycia się komputera poprzez np. sprzedaż czy darowiznę. Prawnie zakaz dotyczy "jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu".

Nawet po odejściu ze szkoły obowiązuje 5-letni zakaz sprzedaży/darowizny laptopa

REKLAMA

Zakaz wynika z art. 14 ust. 2 ww. ustawy. Przepis stanowi: "Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, laptop lub laptop przeglądarkowy nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu."

Ustawa nie wprowadza jednak żadnej sankcji za złamanie zakazu. W związku z tym prawnicy spierają się jaka jest realna jego prawna moc. W praktyce nie ma żadnej możliwości, aby zastosować tu przepisy karne o oszustwie czy wyłudzeniu.

Nauczyciel po odejściu ze szkoły używa komputera

Ustawa wprowadza tylko jedną datę, kiedy nauczyciel musi pracować w szkole. Jest to 30 września 2023 r. jako dzień nabycia prawa do bonu. Samo prawo do bonu może zostać zrealizowane do końca 2025 r. Dlatego odejście ze szkoły nie oznacza obowiązku zwrotu komputera.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art. 2 ustawy stanowi: