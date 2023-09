Bon 2500 zł na laptop od rządu. Czy nauczyciel ma obowiązek przynosić laptop do szkoły?

Nauczyciele zgłaszają wątpliwości, czy korzystając z bonu 2500 zł na zakup laptopa, będą musieli ten komputer przynosić do szkoły i raportować dyrekcji szkoły, czy wykorzystują go na lekcjach.

Uspokajamy. Nic takiego nie jest zapisane w przepisach.

REKLAMA

Czy komputer ma być użytkowany przez nauczyciela na terenie szkoły?

Nauczyciele obawiają się, że dyrektorzy szkół będą żądali od nich przynoszenia do pracy laptopów kupionych przy wykorzystaniu bonów 2500 zł.

Większa część szkoły nie zapewnia laptopów do pracy nauczycielom Chodzi tu jednak także o szkoły mające szkolne laptopy na wyposażeniu. Np.:

Szkoła ma pulę laptopów wykorzystywanych na lekcjach przez nauczycieli, które nie będą już udostępniane nauczycielom; Szkoły zrezygnują z kupna szkolnych laptopów i wyposażania w nie pracowni szkolnych.

A w miejsce tych komputerów zostanie wprowadzony obowiązek przynoszenia do szkoły laptopów "z bonu 2500 zł".

Nie ma podstawy prawnej dla takiego obowiązku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Laptopy "z bonu 2500 zł", to prywatny sprzęt nauczyciela, należący tylko do niego i użytkowany według jego decyzji. W założeniu rządu 2500 zł to tylko część ceny komputera. Nauczyciel może np. dopłacić 2500 zł i kupić komputer za 5000 zł. Taka konstrukcja jednoznacznie wskazuje, że nie można tych komputerów inaczej traktować jak należące do prywatnego majątku nauczycieli.

Przepisy ustawy o bonie 2500 zł dla nauczycieli

Bon 2500 zł dla nauczyciela z przeznaczeniem na zakup laptopa wprowadza USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Jest to podstawa dla jednorazowych świadczeń w formie bonów na 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. W praktyce dla nauczycieli istotne są trzy poniższe przepisy ustawy. Nic nie mówią o sposobie wykorzystywania laptopa Art. 11. [Bon dla nauczyciela] 1. W celu udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, nauczyciel otrzymuje bon w wysokości 2500 zł. 2. Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. 3. W przypadku nabycia laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę wyższą niż wysokość otrzymanego bonu obowiązek zapłaty pozostałej części ceny laptopa lub laptopa przeglądarkowego obciąża nauczyciela. 4. Za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel dokonuje płatności jednorazowo. 5. Płatności za zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego nie można dokonywać w ratach. 6. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Art. 12. [Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu] Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.