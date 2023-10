Najnowsza interpretacja MEiN o nagrodzie 1125 zł. Nauczyciele otrzymają netto od 767 do 890 zł. Co ze szkołami i przedszkolami niepublicznymi?

Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którzy w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przyznaje się nauczycielom w wysokości 1 125 zł.

1125 zł brutto, ile to jest netto

To 767 zł netto, ale w przypadku nauczycieli do 26-roku życia kwota netto nagrody to ok. 890 zł.

"Jest to kwota brutto dla nauczycieli, czyli od tej kwoty odprowadzany jest podatek dochodowy i składki ZUS. Czyli kwota nagrody, którą otrzyma nauczyciel „na rękę” będzie wynikiem pomniejszenia kwoty brutto o odpis podatkowy i składkowy pozostający po stronie pracownika, zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami w tym zakresie (tak, jak w przypadku comiesięcznego wynagrodzenia)" "W związku z powyższym, kwota netto nagrody dla nauczyciela będzie zależała od jego indywidualnej sytuacji. W przypadku nauczyciela nieprzekraczającego progu podatkowego będzie to kwota ok. 767 zł, natomiast w przypadku nauczyciela do 26 roku życia (nieodprowadzającego podatku dochodowego) będzie to kwota ok. 890 zł"

Dokładniejsze wyliczenia:

Państwo przekazało pieniądze także dla nauczycieli szkół i przedszkoli niepublicznych

Poniżej fragment interpretacji przepisów przez MEiN - dotyczy nauczycieli placówek niepublicznych. Całość w pliku PDF na końcu artykułu:

"(…) koszt wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, skalkulowano uwzględniając pełne koszty wypłaty tej nagrody (tj. wraz z pochodnymi), a jako źródło pokrycia tych kosztów wskazano wyłącznie budżet państwa, nie wskazując przy tym powstania jakichkolwiek obciążeń skutkami wejścia w życie regulacji podmiotów niepaństwowych (osób prowadzących szkoły). Konsekwentnie, środki niezbędne do wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej naliczono wg kalkulacji zastosowanej w OSR, a we wspomnianym wyżej komunikacie wskazano, że „Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł.”. Tak, więc do jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów środki w wysokości 1345,95 zł na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody.

Rozumiejąc zaprezentowane przez Panią wątpliwości i nasuwające się pytania, należy zwróć uwagę na fakt, że w procesie wykładni prawa, w przypadku powstania wątpliwości wynikających z zastosowania wykładni gramatycznej należy sięgnąć również do wykładni systemowej i celowościowej. Jest to pożądane w szczególności, jeżeli wykładnia gramatyczna prowadziłaby do wniosków nieracjonalnych, czy też kolizji z zasadami mającymi rangę zasad konstytucyjnych (w niniejszym przypadku z zasadą równości – art. 32 Konstytucji RP – oraz zasadą rekompensowania jednostkom samorządu terytorialnego nowych zadań zwiększeniem dochodów – art. 167 ust. 4 Konstytucji). Przyjęcie, że brzmienie art. 92d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela skutkuje brakiem możliwości pokrycia przez szkoły niepubliczne i szkoły publiczne prowadzone przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego z dotacji celowej kosztów wypłaty nagrody w postaci pochodnych obciążających pracodawcę – przy jednoczesnym dopuszczeniu pokrywania takich kosztów ze środków przekazanych na ten cel z budżetu przez szkoły samorządowe – kolidowałoby niewątpliwie z zasadą równości. Z kolei gdyby przyjąć, że również jednostki samorządu terytorialnego nie mogłyby pokryć ze środków przekazanych z budżetu kosztów pochodnych od nagrody leżących po stronie pracodawcy – byłoby to niezgodne ze wspomnianym art. 167 ust. 4 Konstytucji RP. Zatem prawidłowo odczytany zamiar ustawodawcy towarzyszący wprowadzeniu regulacji dotyczących ww. nagrody specjalnej należy wywodzić m.in. ze sformułowanego w art. 92c i art. 92d ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przeznaczenia środków budżetowych przewidzianych na ten cel, tj. sfinansowania (a nie dofinansowania) wypłaty nagrody.

Pełna treść interpretacji MEiN w pliku PDF