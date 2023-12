Uchwała ZNP z 4 XII 2023 r.: Podwyżka dla nauczycieli o 30% (Etap pierwszy). Podwyżka powyżej 7000 zł pensji zasadniczej (Etap drugi)

Podwyżka o 30% jest już pewna. Etap drugi zmian planowany na 2025 r., to nauczyciel dyplomowany z pensją zasadniczą powyżej 7000 zł brutto, a początkujący 5252 zł brutto.

4 grudnia 2023 roku Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjęło uchwałę i stanowisko "W sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r. oraz wznowienia prac Sejmu X kadencji nad projektem inicjatywy obywatelskiej ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” z 2021 r."

Pełną treść uchwały Infor.pl zamieszcza na końcu artykułu.

Jakich pensji w 2024 r. i 2025 r. oczekują nauczyciele?

Kluczową informacją zawartą w uchwale jest oczekiwanie od władzy:

Etap 1. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. o 30% lub 1500 zł brutto (w zależności, która kwota będzie wyższa).

Ta propozycja w niższym wariancie +30%, jest już zagwarantowana przez rząd.

Etap 2. kolejna podwyżka wynikająca z powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce z III kwartału (dziś 7195 zł brutto). Nauczyciel dyplomowany ma mieć pensję zasadniczo 100% tego wskaźnika (czyli 7195 zł brutto i netto bez PPK około około 5235 zł). Nauczyciel początkujący 73% (czyli 5252 zł brutto i około 3910 zł netto). Etap drugi doprowadzi do podwyżki wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego o około 2645 zł brutto w stosunku do 2023 r. A wejdzie w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2025 r., o ile politycy posłuchają nauczycieli.

Ta propozycja jest już realizowana w Sejmie - odbywa się poprzez prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela (zobacz niżej).

Przypominamy, ile nauczyciele zarabiają w 2023 r. (pensja zasadnicza):

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciele dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

W jaki sposób wynagrodzenie nauczyciela będzie powiązane ze średnim wynagrodzeniem (dziś 7195 zł)

Przyszłe pensje dla nauczyciela dyplomowanego wynikają z projektu obywatelskiego nowelizacji Karty Nauczyciela, który proceduje aktualnie Sejm [Druk sejmowy nr 28]. Są znaczne wyższe niż obiecana podwyżka o 30% dla nauczycieli zadeklarowana przez Donalda Tuska. I wyższe od także obiecanych +1500 zł brutto. I to aż o 1145 zł (podwyżka o 2645 zł brutto w stosunku do 2023 r.). W wariancie "1500 zł brutto" wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli dyplomowanych, to około 6050 zł brutto i 4453,7 zł netto. A projekt obywatelski przewiduje 7195 zł brutto i 5235 zł netto. Jest to więcej o 781 zł netto niż najwyższa oferta polityków dla nauczycieli na 2024 r.

Wynagrodzenie średnie nauczyciela dyplomowanego - 155% wynagrodzenia przeciętnego

Ile to byłoby w 2024 r., gdyby nowelizacja weszła w życie? Według projektu nowelizacji Karty Nauczyciela z druku nr 28, nauczyciel dyplomowany ma mieć w 2024 r. wyznaczoną średnią pensję jako 155% przeciętnego wynagrodzenia (w trzecim kwartale 2023 r.) Chodzi tu o dochody nauczyciela uwzględniające nadgodziny, odprawy, nagrody.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł.

Karta Nauczyciela - nowelizacja Infor.pl

155% od 7195 zł to jest 11 152 zł brutto. Po zastosowaniu standardowych obliczeń (bez PPK) otrzymujemy około 7932 zł netto. I mniej więcej tyle wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego uwzględniające wszelkie potencjalne dodatki i nadgodziny. Średnie wynagrodzenie jest miarą często krzywdzącą nauczycieli - nijak się ma do pieniędzy na koncie. Ile więc będzie na koncie nauczyciela dyplomowanego według omawianej nowelizacji?

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - 100% wynagrodzenia przeciętnego

Skoro przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł brutto, to taka sama jest pensja brutto nauczyciela dyplomowanego. A ile to jest netto? Dla nauczyciela bez PPK jest to około 5235 zł. Tyle w 2024 r. otrzymałby pensji netto nauczyciel dyplomowany, gdyby projekt omawianej ustawy wszedłby teraz w życie.

Nauczyciel stażysta powinien otrzymać co najmniej 73% tych kwot. Nie ma już nauczycieli stażystów - projekt obywatelski powstał przed zmianami w tym zakresie. I w toku prac w parlamencie zostanie to skorygowane.

Karta Nauczyciela - nowelizacja, grafika Infor.pl

Inne projekty obywatelskie wprowadzające (potencjalnie) duże podwyżki w poniższym artykule:

UCHWAŁA PREZYDIUM ZG ZNP z 4 grudnia 2023 r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r. oraz wznowienia prac Sejmu X kadencji nad projektem inicjatywy obywatelskiej ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” z 2021 r.

Prezydium ZG ZNP wnosi o realizację od 1 stycznia 2024 r. zadeklarowanego przez demokratyczną opozycję w kampanii wyborczej co najmniej 30 % wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jednak nie mniej niż 1500 zł.

Ponadto, Prezydium ZG ZNP oczekuje szybkiej realizacji „Porozumienia na rzecz edukacji” podpisanego z ugrupowaniami opozycji demokratycznej w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, czemu sprzyja skierowanie Inicjatywy Obywatelskiej ZNP do pierwszego czytania w X kadencji Sejmu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przez lata podejmował szereg działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli, jednym z nich była wniesiona przez ZNP w 2021 r. inicjatywa obywatelska „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, którą poparło 250 tysięcy obywateli.

Inicjatywa gwarantuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wiąże średnie i zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce obowiązującym w III kwartale roku poprzedzającego, dzięki czemu wynagrodzenia nauczycieli rosłyby automatycznie wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i jednocześnie byłyby niezależne od decyzji politycznych.

Projekt w poprzedniej kadencji Sejmu został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która do końca kadencji nie znalazła czasu na jego rozpatrzenie. W nowej, X kadencji Sejmu nadano inicjatywie obywatelskiej numer druku – 28 – i została skierowana przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię do pierwszego czytania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego 9 października 2023 r. podpisał z ugrupowaniami demokratycznej opozycji „Porozumienie na rzecz edukacji”. Podpisując je przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznej zadeklarowali realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów, studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi, w tym realną poprawę sytuacji materialnej nauczycieli poprzez powiązanie systemu wynagradzania z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.