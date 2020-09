Koronawirus. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły

Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – wspólny list MEN, MI i GIS

– O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju – zaznaczyli ministrowie Dariusz Piontkowski, Andrzej Adamczyk oraz Jarosław Pinkas w liście skierowanym do dyrektorów szkół.

Szefowie MEN, MI oraz GIS podkreślili, że zachowanie środków ostrożności w komunikacji zbiorowej jest jednym z elementów bezpiecznego powrotu uczniów do szkół. Zaapelowali również do dyrektorów, aby we współpracy z organami prowadzącymi zapewnili zapas maseczek ochronnych we wszystkich autobusach szkolnych. Z takich maseczek mogliby korzystać uczniowie, którzy w danym dniu nie będą mieli własnej osłony nosa i ust.

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny poprosili dyrektorów szkół o przekazanie tych informacji rodzicom i opiekunom uczniów.

– W czasie epidemii szczególnie ważna jest współpraca i odpowiedzialne działanie, dlatego prosimy Państwa o przekazanie tych informacji oraz wytycznych rodzicom i opiekunom uczniów – podkreślono w liście.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy. W odniesieniu do pasażera dotyczą one zasłania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości od nich pasażerów. Obowiązek ten został podkreślony także w wytycznych skierowanych dla kierowcy i obsługi pojazdu.