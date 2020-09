Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 - prawie wszystkie szkoły w trybie stacjonarnym

Minister Dariusz Piontkowski przypomniał o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z powrotem uczniów do zajęć stacjonarnych. Podkreślił również, że Ministerstwo Zdrowia przekaże szkołom ponad 50 mln maseczek, 5 mln litrów płynów do dezynfekcji oraz blisko 75 tys. termometrów bezdotykowych. Minister Edukacji Narodowej zaznaczył, że jedynie 12 placówek pracowało w trybie mieszanym, a w 47 przypadkach w skali całego kraju nauka była realizowana w trybie zdalnym.

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

– Niemal 100 proc. szkół funkcjonuje w trybie stacjonarnym – poinformował w czwartek Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN podkreślił, że ostatnie tygodnie były czasem intensywnych przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego. To szereg wytycznych, regulacji prawnych, materiałów i działań informacyjnych (poradników, plakatów, spotów, Q&A - najczęstsze pytania i odpowiedzi) kierowanych zarówno do dyrektorów, jak i uczniów oraz rodziców. To także wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia, które przekaże do szkół ponad 50 mln maseczek i 5 mln litrów płynów do dezynfekcji. Do szkół trafi także blisko 75 tys. termometrów bezdotykowych.





Minister Edukacji Narodowej zaznaczył, że wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny mają elastyczny charakter i pozwalają dyrektorom szkół na stworzenie wewnętrznych regulaminów odpowiednich do warunków panujących w danej szkole.

– Te wytyczne, zasady muszą być na tyle elastyczne, by dyrektorzy mogli dopasować je do warunków panujących w konkretnej szkole i do stanu zagrożenia epidemicznego. Widzimy, że przytłaczająca większość dyrektorów bardzo dobrze sobie z tym poradziła – powiedział. – Mówiliśmy także, że dyrektorzy mają prawo do tego, by w szczególnych sytuacjach większego zagrożenia epidemicznego, bądź niekorzystnych warunków lokalowych wprowadzić jakieś dodatkowe obostrzenia. I z tego, co wiemy, część dyrektorów szkół się na to zdecydowała – dodał szef MEN.

Minister edukacji podziękował również dyrektorom szkół za przygotowania do bezpiecznego powrotu do szkół oraz wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców.

– Dziękuję dyrektorom, którzy znając swoje placówki, potrafili stworzyć przepisy pozwalające bezpiecznie i w sposób zorganizowany wrócić dzieciom do szkoły. Dziękuję za wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szef MEN podkreślił, że jednym z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do szkół były spotkania przedstawicieli inspekcji sanitarnej organizowali z dyrektorami szkół, które organizowali kuratorzy oświaty. W sumie odbyło się 465 spotkań w całym kraju, w których udział wzięło 27 563 dyrektorów. Podczas spotkań przedstawiciele inspekcji sanitarnej przekazywali dyrektorom bezpośrednie numery telefonów do szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się sytuacji zagrożenia epidemicznego.