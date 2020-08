Powrót do szkół od 1 września 2020 r. - pytania i odpowiedzi

Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole i placówce?

Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.





Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia?

Tutaj są dwie drogi. Rodzice lub sanepid.

Powiadamiają rodzice ucznia niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.

Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.

W jaki sposób dyrektor szkoły ma odróżnić objawy grypy od COVID-19?

Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych.

Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.

Na podstawie jakich objawów dyrektor szkoły powinien odizolować dziecko?

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​

Jakie kryteria państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) bierze pod uwagę, wydając opinię o zawieszeniu działania szkoły, placówki?

Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała:

wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki,

lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone.

Czy jest możliwe ustalenie odrębnych kryteriów zawieszenia zajęć dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, placówki?

Będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej.

W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

Czy możliwe będzie ujednolicenie kryteriów/wytycznych dla wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i podanie do wiadomości dyrektorom szkół?

Nie jest możliwe ustalenie scenariusza postępowania dla każdego oddzielnego przypadku. Zawsze w sytuacji zagrożenia należy postępować zgodnie z zasadami działań przeciwepidemicznych wobec COVID-19 i ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Każda szkoła, placówka ma swoją specyfikę. Dlatego procedury postępowania muszą być dostosowane do jej charakteru (np. wielkość szkoły, sposób organizacji zajęć, który ma wpływ na szerzenie się zakażeń pomiędzy grupami uczniów).

Czy zostanie ustalona ścieżka komunikacji dyrektora i PPIS?

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane lokalnie przez poszczególne stacje sanitarno-epidemiologiczne, stosownie do potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku obciążenia telefonów alarmowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych możliwe jest udostępnienie dyrektorom szkół, placówek dodatkowych numerów, adresów email.

Czy wydając opinię w sprawie reorganizacji zajęć, PPIS będzie kierować się wskaźnikami liczbowymi związanymi ze stwierdzoną liczbą zachorowań w szkole/w gminie/w powiecie?

Opinia będzie uwzględniała lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu), w tym przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

Czy liczba osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych w szkole, placówce będzie determinowała zakres zawieszenia zajęć?

Tak. Opinia ta będzie uwzględniała lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu), w tym przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem, zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.

Czy PPIS będzie powiadamiał dyrektorów o zastosowaniu kwarantanny wobec nauczycieli?

Nie, natomiast musi to zrobić nauczyciel.

Sanepid powiadomi o kwarantannie nauczyciela. Decyzja ta może być przekazana ustnie, a następnie doręczona na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w tej formie.

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.

Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.

Czy nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę?

Może, wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą- dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób.

Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.

Czy dziecko z rodziny, w której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu?

Musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie nie mogą przychodzić do szkoły.

Czy jest uzasadnienie, aby odsunąć od pracy nauczycieli, pracowników szkoły, placówki po 60. roku życia?

Sam wiek nauczyciela, czy pracownika szkoły nie jest przesłanką, aby odsunąć go od świadczenia pracy. Faktem jest, że osoby te według danych epidemiologicznych są narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu zachorowania na COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi GIS, w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Czy nauczyciel z tzw. grupy ryzyka musi mieć obowiązkowo zapewnione środki ochrony indywidualnej?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej Przepisy nie wprowadzają zróżnicowania w dostępie do środków ochrony osobistej ze względu na wiek pracownika.

Czy osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole powinni natychmiast zakładać maseczki?

Tak, powinny. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

Czy uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych?

Decyzja powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.

Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem powinni uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej? Nauczyciele mają z nimi zajęcia w domu, w bezpośrednim kontakcie.

Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.

Czy w przypadku stwierdzenia zakażenia przewiduje się wykonanie testów dla grupy, kadry, a może dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły?

W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.

Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym.

Osoby skierowane na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z osobą zakażoną otrzymują poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie w 10 lub 11 dniu kwarantanny wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań (drive thru).

W przypadku osób, które ze względu na brak samochodu lub z innych powodów nie mogą skorzystać z tego rozwiązania, kwarantanna automatycznie zakończy się maksymalnie po 14 dniach bez wykonywania badań.

Natomiast w stosunku do osób, które nie były bezpośrednio narażone na kontakt ze źródłem zakażenia (nie były z osobą zakażoną w bliskim kontakcie), możliwe jest wykonanie badań przesiewowych. Należy jednak podkreślić, że badania przesiewowe (mass testing) nie są postępowaniem standardowym i są realizowane przede wszystkim w sytuacji wystąpienia ognisk o dużej liczbie zachorowań, w których istnieje wysokie ryzyko podtrzymywania transmisji poprzez występowania niezidentyfikowanych zakażeń bezobjawowych, w szczególności w zakładach pracy (np. kopalnie), w których nie jest możliwe wygaszenie ogniska poprzez wstrzymanie pracy stacjonarnej i przejście na telepracę. Masowe wykonywanie badań przesiewowych u osób, które nie wykazują objawów chorobowych i nie pozostających w styczności ze źródłem zakażenia zwiększa prawdopodobieństwo uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich u osób faktycznie niezakażonych.

W poprzednich wytycznych epidemiologicznych było wskazanie, że pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ. Lekarz POZ jest uprawniony do tego, aby wystawić osobie chorej zwolnienie od pracy z powodu infekcji górnych dróg oddechowych (spełniające równocześnie funkcję izolacji medycznej), a gdy istnieją ku temu przesłanki zadecydować o dalszej diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami medycznymi.

Czy trzeba zachowywać dystans społeczny na terenie szkoły? Czy dzieci muszą nosić maseczki?

W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć.

Czy szkoły funkcjonujące w podmiotach leczniczych mogą od 1 września prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej?

Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta przez kierownika podmiotu leczniczego na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej dzieci przebywających w podmiocie leczniczym (profil leczonych w podmiocie chorób).

Czy naczynia i sztućce wielokrotnego użytku powinny być umyte lub wyparzone przed wydaniem ich następnego dnia?

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie ma zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Dotyczy to szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

Czy sztućce wielokrotnego użytku powinny być wydawane „do ręki” czy pobrane ze zbiorowego pojemnika?

Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.

Jak postępować w sytuacji, gdy uczeń krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka?

Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.

Jakie zasady postępowania przyjąć wobec uczniów, którzy krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego uczestniczyli w weselach, pogrzebach oraz innych spotkaniach rodzinnych z udziałem wielu osób?

Obecność na imprezie nie oznacza zarażenia lub zachorowania. Postępowanie może się zmienić w przypadku powzięcia przez służby PPIS informacji o konieczności objęcia dziecka i jego rodziny kwarantanną/izolacją.

W bursach i internatach szkolnych mieszkają uczniowie uczęszczający do różnych szkół. Czy w przypadku zawieszenia zajęć w jednej ze szkół, której uczniowie mieszkają w bursie/internacie, należy zawiesić działanie bursy/internatu, przeprowadzić testy przesiewowe wśród pozostałych wychowanków bursy i utrzymać jej działanie, czy też zastosować inny sposób postępowania?

Zawieszenie działania bursy, internatu zależy od konkretnych okoliczności i musi być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie w konsultacji z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Jeśli w bursie, internacie mieszkają osoby objęte kwarantanną w związku z ryzykiem zarażenia SARS-CoV-2 w szkole, do której uczęszczają, to kwarantanną mogą być objęci również pozostali uczniowie, jeżeli nie ma możliwości ich skutecznego odizolowania (wspólne łazienki, kuchnie).

Czy na terenie bursy/internatu w przestrzeniach wspólnych, gdzie nie można zachować dystansu, wychowankowie powinni nosić maseczki?

Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie/internacie, dbać o czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie/internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Czy w przypadku organizacji zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, gdzie zachowanie odległości między uczniami jest utrudnione ze względu na charakter zajęć związany ze specyfiką zawodów, nie powinniśmy wprowadzić obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć oraz dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn?

Zależy to od specyfiki danego zawodu.

Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?

Tak. Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.). Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym:

Jakie zalecenia powinny obowiązywać podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole (dotyczy również szkolenia sportowego) zarównow przypadku uczniów, jak również nauczycieli? Jak zachować bezpieczeństwo podczas lekcji muzyki (śpiew oraz gra na instrumentach dętych)?

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

Co z dowozem do szkół dzieci, które przemieszczają się komunikacją miejską i autobusami szkolnymi? Czy należy sformułować zalecenie, żeby uczniowie poruszali się pieszo, jeździli rowerem lub komunikacją miejską poza godzinami szczytu?

Nie. Podczas korzystania z transportu zbiorowego należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa.

Jaką temperaturę uznaje się za stan podgorączkowy? Czy jest to 37oC, czy 37,5oC?

W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

Dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego (powinna być sucha).

Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C jako kryterium niewpuszczenia pasażera na lotnisko/pokład samolotu.

Kto powinien pilnować odizolowanego ucznia, który ma objawy choroby? Czy trzeba zachować odstęp i nałożyć maseczkę?

Jeżeli u dziecka, przebywa na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to funkcję tę pełni osoba wyznaczona zgodnie z procedurami ustalonymi przez dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.

Czy należy promować, szczególnie w ramach wychowania fizycznego, wychodzenie poza teren szkoły (basen, park, miejskie boiska, sale zabaw)?

Należy promować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

Co z uczennicami w ciąży? Czy automatycznie mają być nauczane zdalnie? Czy mogą przebywać w bursie lub internacie?

Uczennice w ciąży, w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych, mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i przebywać w bursie lub internacie.

Czy można organizować wycieczki z noclegiem, czy tylko jednodniowe?

Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

Ile godzin dziecko może spędzić przed ekranem komputerowym, jeżeli zajęcia będą odbywały się na odległość?

System zdalnego nauczania powinien uwzględniać następujące zasady: równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

Są to zasady dotyczące zajęć dydaktyczno-wychowawczych określone § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 95a2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty