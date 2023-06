Minister Czarnek: to był bardzo udany rok szkolny

Rok szkolny. W tym roku radykalnie zwiększyliśmy środki na inwestycje w oświacie i zatrudnienie specjalistów o 20 tys., na które wydajemy tylko w tym budżecie ponad 2 miliardy złotych – powiedział minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek podsumował rok szkolny

Szef resortu w rozmowie z PAP.PL podsumował mijający rok szkolny i podkreślił, że był to "bardzo dobry i spokojny rok".

"To był rok, w którym radykalnie zwiększyliśmy środki na inwestycje w oświacie, zatrudnienie specjalistów w szkołach o 20 tys., czyli niemal 100 proc. etatów, na które wydajemy tylko w tym budżecie państwa ponad 2 miliardy złotych. Chodzi o pedagogów specjalnych czy logopedów" – powiedział.

Przypomniał, że rok 2022/2023 był rokiem, w którym 350 tys. pierwszoklasistów ze szkół ponadpodstawowych uczyło się historii najnowszej i przeprowadzone zostały pierwsze matury w nowym systemie.

"To był też rok szkolny, w którym zmieniliśmy już nieco edukację dla bezpieczeństwa i włączyliśmy elementy teorii oraz praktyki dotyczącej użycia broni palnej. Chcemy wracać do tych elementów, które są niezwykle ważne z punktu widzenia każdego obywatela, a wojna na Ukrainie pokazuje, że zawsze to niebezpieczeństwo może wystąpić" – wyjaśnił.

Plany na nowy rok szkolny

"Jednym słowem to był bardzo udany rok szkolny, za który dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, dyrektorom szkół, kuratorom oświaty i organom prowadzącym, którzy realizowali wielką misję edukacji dzieci i młodzieży" – zaznaczył.

Zapytany o wyzwania na nowy rok szkolny, odpowiedział, że to m.in. rozwój przedmiotu biznes i zarządzanie, który za cztery lata będzie już na maturze jako przedmiot rozszerzony.

"Wyzwaniem jest też dalsza reforma systemu edukacji i spowodowanie, żeby nauczyciel miał lepsze warunki pracy i płacy, był bardziej dla ucznia, mniej dla biurokracji" – podsumował szef MEiN.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

