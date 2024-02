Dzień Bezpiecznego Internetu. Sprawdzajcie, co wasze dzieci robią w telefonach

Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poprowadził w jednej ze stołecznych szkół lekcję dla czwartoklasistów.

O co chodzi w Dniu Bezpiecznego Internetu?

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu wypada 6 lutego. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, że Internet to nie tylko narzędzie pracy, rozrywki i wyszukiwania informacji, ale także miejsce, w którym można natknąć się na fake newsy czy paść ofiarą cyberprzestępcy.

Z okazji DBI wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z ekspertką Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego Ewą Domańską poprowadzili pokazową lekcję dla czwartoklasistów w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie.

Zajęcia trwały 20 minut, a podczas nich mówili dzieciom m.in. o tym, jak odróżnić fakt od opinii, czym jest dezinformacja i fake news. Angażując je w zabawę, pokazali, jak prawdziwą informację można przekształcić w fałszywą. Po lekcji podczas rozmowy z dziennikarzami Gawkowski przyznał, że jest bardzo miło zaskoczony zajęciami.

- W IV klasie szkoły podstawowej widać, że dzieciaki już zaczynają rozumieć, że internet, różne informacje, czasami nawet obrazki, mogą wprowadzać je w błąd – powiedział. I dodał, że na pytanie, czy dzieci wiedzą, co to jest fake news, wszystkie podniosły ręce.

Minister cyfryzacji powiedział, że planowane są kolejne bezpłatne webinary dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Odpowiedzialność za Internet

Gawskowski powiedział, że Dzień Bezpiecznego Internetu to inicjatywa mająca dawać poczucie bezpieczeństwa, ale też "dzień odpowiedzialności za to, jak (...) internet wkradł się w życie najmłodszych, ale też najstarszych".

Według szacunków każdego dnia dzieci spędzają w Internecie ponad pięć godzin, a w weekendy sześć godzin, co tygodniowo wynosi ok. 40 godzin. Zdaniem ministra, dzieci powinny mieć obok kogoś, kto będzie zwracał uwagę na treści oglądane w Internecie i służył radą czy wytłumaczeniem.

Dlatego NASK i resort cyfryzacji co roku promują różne działania mające uświadomić dorosłym, że odpowiadają za młodszych.

Minister podkreślił też, że wszyscy uczestnicy lekcji przyznali, że korzystają z Internetu, więc wszystkie są narażone na niebezpieczeństwa. W tym kontekście wskazał na platformę Saferinternet.pl, otwartą i bezpłatną dla "wszystkich starszych, którzy chcą pomagać młodszym i dla młodszych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z internetu".

Jak chronić się przed zagrożeniami w Internecie?

- Realizujemy te zadania, bo jesteśmy przekonani, że im więcej mówi się o niebezpieczeństwach w internecie, tym bezpieczniejsze mogą być dzieci - powiedział oraz zaapelował do opiekunów, by sprawdzali, co dzieci robią w telefonach o na innych urządzeniach. - Nie miejcie wątpliwości, że warto instalować aplikacje, dostępne również dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Cyfryzacji, które dają poczucie, że można mieć wgląd w to, co robi dziecko, by zapewnić mu (...) poczucie spokojnego rozwoju".

Bezpłatne lekcje i webinary mają być dostępne dla większej liczby szkół w ramach akcji ogólnopolskich. - Wspólnie z minister edukacji będę proponował, walczył, starał się doprowadzić do takich korekt programowych, które wprowadzą więcej odpowiedzialności za internet – powiedział. Dodał, że trzeba wprowadzić do podstawy programowej edukację o internecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiono z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r. i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Ma pomóc w zwiększeniu wiedzy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, o bezpieczeństwie w internecie.

Autorka: Paulina Kurek

pak/ joz/

