Laptop dla ucznia IV klas w 2024 r. Złe wieści dla uczniów i rodziców

Bo nie ma pieniędzy, choć rząd chciałby program kontynuować.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że chciałby, aby program laptop dla ucznia był kontynuowany, ale w budżecie nie ma pieniędzy na ten cel, więc jego resort rozmawia z ministerstwem edukacji o przyszłości tego programu.

W budżecie nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów IV klas

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w poniedziałek w TVN 24 wyraził chęć kontynuowania programu laptop dla ucznia, ale zaznaczył, że obecnie w budżecie nie ma pieniędzy zabezpieczonych na ten cel.

Zaznaczył, że jego resort rozmawia z ministerstwem edukacji na temat kontynuowania tego projektu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy jako źródło sfinansowania programu wskazano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Laptopy dla pierwszego rocznika czwartoklasistów, który otrzymał je we wrześniu 2023 r., kupione dzięki mechanizmowi prefinansowaniania przez Polski Fundusz Rozwoju.

Co to jest program "laptop dla IV klas"?

Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy. Mają być one kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów. Przekazywanie urządzeń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia.