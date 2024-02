Nowy sposób na naukę. Uczniowie tłumaczą na łacinę festiwalowe piosenki

Łacina językiem martwym? Na szczęście nie dla wszystkich. Mediolańscy licealiści wzięli na tapet piosenki z festiwalu w San Remo i przekładają je z włoskiego na łacinę.

Festiwalowe piosenki po łacinie

Wszystko może być zachętą do nauki, a nauka przez zabawę jest najciekawsza. Zakończony kilka dni temu we Włoszech festiwal w San Remo stał się okazją dla licealistów do poćwiczenia łaciny. Gdy trwał festiwal, oglądany w telewizji przez miliony osób, uczniowie z drugiej klasy postanowili przetłumaczyć na łacinę trzy wykonane tam piosenki: rapera Sangiovanni- „Finiscimi” (skończ mnie), popularnego zespołu The Kolors- „Un ragazzo, una ragazza” (chłopak, dziewczyna) oraz utwór „La noia” (nuda) Angeliny Mango, która wygrała tegoroczną 74. edycję muzycznej imprezy.

REKLAMA

Licealiści wyjaśnili w telewizji RAI, że decyzję podjęła razem z nauczycielem łaciny i włoskiego Daniele Michienzim, który zachęcił ich do tej pracy.

Czego nie da się przetłumaczyć?

Jak młodzież poradziła sobie z zadaniem? Licealiści nie mieli większych problemów z przekładem, choć nie wszystkie wyrazy można było przetłumaczyć; tak było na przykład ze słowem „telefon” z piosenki The Kolors. Przyznali zarazem, że są przyzwyczajeni do tłumaczenia współczesnych tekstów, bo taką metodę pracy krzewi ich nauczyciel.

- Polega ona na używaniu łaciny jak żywego języka do analizowania struktur językowych w aktywny sposób - wyjaśnił profesor.

Ale to nie koniec zadania, przed młodzieżą jeszcze jedno wyzwanie. Kolejnym etapem tej oryginalnej festiwalowej pracy klasy 2A ma być wykonanie piosenek z San Remo, oczywiście po łacinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z Rzymu Sylwia Wysocka

sw/ jm/

Zobacz także: Co będą czytać uczniowie w Polsce? MEN planuje zmiany na liście lektur

Zadawanie prac domowych. Jakie przepisy obowiązują w innych krajach?

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl