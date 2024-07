WOŚP przeszkoli nauczycieli z pierwszej pomocy, nauczyciele będą uczyć uczniów już od 1 września

Wraz z nowym rokiem szkolnym uczniowie rozpoczną naukę nowych umiejętności. Od 1 września 2024 r. na wszystkich etapach edukacji będzie prowadzona nauka pierwszej pomocy. Wiedzę będą przekazywać nauczyciele przeszkoleni przez instruktorów WOŚP.

Pierwsza pomoc w szkołach od września

We wtorek 2 lipca odbyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na której ministra Barbara Nowacka, wiceministra Katarzyna Lubnauer i prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak mówili o współpracy MEN i WOŚP w zakresie nauczania pierwszej pomocy.

REKLAMA

Ważne Do podstawy programowej obowiązującej w szkołach od nowego roku szkolnego wpisana została nauka pierwszej pomocy w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach starszych.

Barbara Nowacka powiedziała na konferencji: - Każdy i każda z nas może pomóc i może uratować życie, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Dzięki współpracy z WOŚP tę wiedzę posiądzie coraz więcej nauczycielek i nauczycieli i, co więcej, przekażą to młodym osobom.

Między MEN a WOŚP została zainaugurowana mocna współpraca.

WOŚP nauczy pierwszej pomocy

REKLAMA

Ministra powiedziała, że bardzo się cieszy, że będzie widać namacalne efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi. "że będzie widać namacalne dobro, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od wielu lat wnosi do Polski i teraz będzie to jeszcze mocnej widać w szkołach".

Od 18 lat działa program WOŚP dotyczący nauki pierwszej pomocy, Nowacka zachęca nauczycieli, aby dołączyli do programu. W marcu MEN wysłało prośbę przez kuratoria, aby nauczyciele zgłaszali się do programu, dotychczas odezwało się wielu chętnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiceministra Lubnauer dodała, że oprócz szkoleń prowadzonych przez instruktorów WOŚP nauczyciele otrzymają też pomoc dzięki współpracy fundacji z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Dzięki temu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdą się materiały dotyczące pierwszej pomocy przydatne nauczycielom.

Jerzy Owsiak powiedział, iż cieszy się, że po 18 latach nauka pierwszej pomocy będzie przedmiotem obowiązkowym i zapewnił że od 1 września WOŚP będzie prowadziła we wszystkich szkołach naukę pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Zmieniona podstawa programowa od 1 września

Przypomnijmy, od 1 września 2024 r. będzie obowiązywać zmieniona podstawa programowa. W wymaganiach z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej dodany został wymóg znajomości podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. W kolejnych klasach, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy będą odbywać się również podczas zajęć z wychowawcą: w szkołach podstawowych (w klasach IV– VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia). Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkół ponadpodstawowych uczą się pierwszej pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Ministra Nowacka przypomniała, że trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2025 r. do szkół nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Tam również ma znaleźć się pierwsza pomoc.

Fundacja WOŚP od 2006 r. prowadzi program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Przeznaczony on jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne i realizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Jak podała fundacja, w latach 2006-2023 programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli, a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl