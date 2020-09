Koronawirus. Obostrzenia w funkcjonowaniu akademików 2020/2021

Mniej osób w pokojach, zakaz organizowania zgromadzeń i przyjmowania wizyt osób z zewnątrz, przeznaczenie części pokojów na izolatoria, nakaz noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach – m.in. takie ograniczenia będą dotyczyć domów studenckich w nowym roku akademickim.

Ograniczenia w funkcjonowaniu akademików pojawiły się już od początku marca br.– w odpowiedzi na rozszerzanie się epidemii COVID-19 w Polsce. Uczelnie wstrzymywały nowe zakwaterowania do domów studenckich, zakazywały wizyt osób nie mieszkających w DS., a z czasem – wraz z przejściem na zdalny tryb nauczania – wielu studentów otrzymało nakaz opuszczenia akademików.





Część domów studenckich przeznaczono na izolatoria, miejsca kwarantanny bądź zakwaterowania personelu medycznego. Jak przekazał PAP wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wciąż wykorzystywanych jest w tym celu sześć obiektów: Akademik „TEKI” we Wrocławiu (Politechnika Wrocławska), Dom Studencki „FORUM” (klatka nr 2) w Słubicach, Studencki Budynek Mieszkalny w Zielonej Górze, Dom Studenta w Sulechowie, Akademik "Wcześniak" w Zielonej Górze (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Dom Studenta Nr 11 w Olsztynie (Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – do 30 września br.

W nowym roku akademickim większość uczelni będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w trybie mieszanym, z przewagą nauczania zdalnego. Także funkcjonowanie akademików będzie wyglądało inaczej niż przed pandemią.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) sposób działania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich, MNiSW rekomenduje m.in. ograniczenie kontaktu między osobami korzystającymi z domów studenckich; w miarę możliwości zakwaterowanie studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego; wprowadzenie zakazu przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz; zapewnienie środków do dezynfekcji; wyznaczenie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych; zapewnienie pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

Uniwersytet Warszawski poinformował PAP, że prawdopodobnie wykorzystywane będą wszystkie jego akademiki. W semestrze zimowym zajęcia odbywać się będą w większości zdalnie. "Być może będzie to miało wpływ na decyzję o składaniu wniosków przez studentów, ale na razie nie zauważyliśmy zmian" – poinformowało PAP biuro prasowe UW. Zajęcia dydaktyczne na uczelni rozpoczną się 15 października. "Decyzje w sprawie pokoi jednoosobowych jeszcze nie zapadły. Powinniśmy poznać je do 15 września" – wskazało biuro prasowe.