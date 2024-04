Rząd: Będą nowe progi finansowe dla stypendium. Problem ze studentami Collegium Humanum

1,9 mld zł zapisano na wsparcie studentów w budżecie na rok 2024 – poinformował w piątek szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Tym samym zwiększono środki finansowe na wsparcie studentów o 24 proc.

Dotyczy to stypendiów, ale również kwestii dotyczących spraw socjalnych: stołówek, akademików – powiedział minister.

Fundusze na wsparcie studentów zwiększyły się o ok. 24 proc.

Wiceminister Maria Mrówczyńska zaznaczyła, że w tym roku fundusze na wsparcie studentów zwiększyły się o ok. 24 proc. w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 374 mln zł.

„To wsparcie obejmuje dwie drogi. Pierwsza to ta, która najbardziej dotyczy studentów (...), czyli wszystkiego rodzaju stypendia, a więc i socjalne, i zapomogi, i bardzo ważne stypendia dla studentów niepełnosprawnych” – mówiła wiceminister.

Dodała, że na stypendia i zapomogi ministerstwo nauki przeznaczy w tym roku 1 mld 623 mln zł, czyli o 12,4 więcej proc. więcej niż w 2023 r.

Maria Mrówczyńska powiedziała też, że MNiSW zwiększyło również finansowanie na remonty akademików i stołówek – w bieżącym roku resort wyasygnuje na ten cel 196 mln zł.

Zmiany w akademikach

“Wiemy, że niektóre uczelnie mają akademiki, których standard nie przystaje do dzisiejszych czasów, wybudowane w latach 70., 80., i które nigdy nie były remontowane. Tych remontów po prostu wymagają, a także przystosowania dla osób niepełnosprawnych” – uzasadniała wiceminister.

Dariusz Wieczorek dodał, że MNiSW pracuje nad zmianami ustawowymi związanymi z akademikami. „Jest szykowany projekt ustawy dotyczącej Funduszu Dopłat. Chcemy w zapisach tej ustawy wpisać możliwość korzystania z Funduszu Dopłat, który funkcjonuje już w Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy, aby była możliwość korzystania z Funduszu Dopłat przez uczelnie wyższe właśnie na remonty i budowę akademików" – powiedział.

Rząd: Będą nowe progi finansowe dla stypendium

Zapytany, czy resort planuje też zmiany w systemie przyznawania stypendiów i wprowadzenie nowych progów finansowych, od których studenci będą mogli uzyskać wsparcie, minister Wieczorek odpowiedział: “Tak, ten krok jest w planach (...) Chcemy w połowie roku mieć gotowy projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i tam te zapisy powinny się znaleźć.”

Wiceminister Mrówczyńska sprecyzowała: “Od października zmienia się próg, od którego będzie przyznawane stypendium. Było to widać na wielu uczelniach, że te środki nie były wykorzystywane, ponieważ próg był za niski i w przypadku wielu studentów nie można było się ubiegać o pomoc materialną. Z naszych wyliczeń wynika, że te środki na pomoc stypendialną będą od października wykorzystywane prawie w 100 procentach.”

Problem ze studentami Collegium Humanum

Nawiązując do decyzji o wstrzymaniu wypłaty stypendiów dla Collegium Humanum, minister dodał: "Myślę, że w tym systemie musi być możliwość taka, aby w przypadku uczelni, gdzie jest podejrzenie, że są jednak jakieś problemy, żeby były tego typu wypłaty wstrzymane do czasu wyjaśnienia”.

Zaznaczył, że na liście uczelni, które otrzymają pieniądze na wsparcie studentów, nieprzypadkowo nie ma Collegium Humanum. "Ze względu na to, że wiemy, co tam się dzieje, to dzisiaj przelewanie kwoty 19 mln zł w związku z należną pulą, jeżeli chodzi o stypendia, byłoby dosyć niebezpieczne z punktu widzenia interesu skarbu państwa.”

Dariusz Wieczorek podkreślił, że władze Collegium Humanum są o jego decyzji poinformowane.

“Uspokajam też wszystkich studentów tej uczelni. Wszyscy, którzy rzeczywiście studiują i są w trudnej sytuacji materialnej, mają zabezpieczone stypendia" - przekonywał szef resortu.

Zapewnił również, że ministerstwo uzgadnia z samorządem studenckim i władzami Collegium Humanum takie rozwiązania, żeby ci, którzy rzeczywiście tam studiują “mogli spokojnie tę uczelnię kończyć”.

Collegium Humanum, powstało w 2018 r. w Warszawie. Dziennikarze m.in. "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiały m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Nielegalny handel dyplomami przez Collegium Humanum jest przedmiotem postępowania służb. 8 kwietnia minister Wieczorek poinformował, że w związku z tym wstrzymał wypłatę 18 mln zł na stypendia dla studentów Collegium Humanum.